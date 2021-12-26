Dikkat! Egzamaya davetiye çıkarıyor

Özellikle el hijyeni için kullanılan dezenfektanlar, COVID-19 pandemisiyle birlikte günlük hayatımızın önemli bir parçası haline geldi. Peki, el hijyenini sağlamak için kullanılan dezenfektanlar ne kadar masum? Deri ve Zührevi Hastalıklar Uzmanı Dr. Serap Maden, el dezenfektanlarının, sık kullanımı halinde egzamaya davetiye çıkardığı uyarısında bulunuyor. COVID-19'a neden olan virüsten korunmak için kişisel temizlik alışkanlıklarının önemine değinen Dr. Serap Maden, "COVID-19'dan korunmanın en önemli adımı el temizliğidir. Ancak yapılması gereken ellerin sık sık, en az 20 saniye süreyle sabunlanarak yıkanmasıdır. El dezenfektanları ise el yıkamanın mümkün olmadığı ortam ve durumlarda, eller yıkanana kadar kullanılmalıdır" diyor.





AŞIRI DEZENFEKTAN KULLANIMI EL EGZAMASININ EN ÖNEMLİ NEDENİ HALİNE GELDİ

Deride kuruluk, kızarıklık, pullanma, içi sıvı dolu kabarcıklar, çatlama, kaşıntı ve yara gelişiminin egzamanın belirtileri arasında yer aldığını ifade eden Serap Maden, soğuk havalarda derideki nem oranının azalmasına bağlı olarak bu riskin arttığına dikkat çekti. Alerjiye yatkın bireylerde el egzamalarının daha da sık görüldüğünü belirten Maden, sık su teması, sabun, deterjan, çamaşır suyu, plastik eldiven, kimyasal madde ve bazı kozmetik ürünlerin kullanımının el egzamalarını tetiklediğini bilgisini verdi. Maden, günümüzde aşırı dezenfektan kullanımının el egzamasının en önemli nedeni haline geldiğini söyledi.

"Alkol içerikli dezenfektan kullanımı, deri bütünlüğünün bozulmasına ve alerjik maddelere duyarlılığın giderek artmasına sebep oluyor. Bu durum ise el egzamalarına yol açabiliyor" diyen Maden, virüslerden koruyucu etkiye sahip, yüksek oranda (%70 ve üzeri) alkol içeren dezenfektan alırken, etkinliği bilinen, onaylı ve nemlendirici özelliği olan ürünlerin tercih edilmesi gerektiğini vurguluyor.