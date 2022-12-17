Evde manikür yapmanın formülü! Hiç olmadığı kadar estetik tırnaklar için...

Evde tırnak bakımı yapmak, doğru adımlar uygulanmadığında oldukça sinir bozucu bir hale gelebilir. Basit olduğunu düşündüğünüz birkaç püf noktasını atlamak, manikürünüzü olmasını istediğiniz şeyden çok daha facia bir sonuca götürebilir. Peki bunun için ne yapmalı? İşte o püf noktaları…
İYİ BİR TIRNAK TEMELİ OLUŞTURMAK
Genellikle iki aşamalı olarak yapılan maniküre, doğru püf noktalarından hareketle öncelikle "astarlama" işlemi ile başlanmalı. Hazırlık yapılmadığında, ojenin kolayca bozulması riskinin yanı sıra en iyi ve pürüzsüz görüntüyü de yakalamanız zordur. Bu hazırlık esnasında tırnağı iyice temizlemeli, iyi bir kurulama işlemi yapmalı ve ardından sürmek istediğiniz ojeyi sürmelisiniz.
Tırnak teknisyeni Ashleigh Bamber, ojeyi uygulamadan önce her zaman tırnak tabakasını iyice kuruttuğunuzdan emin olmanızı öneriyor. Bamber, "Bu adımı atlarsanız, tırnaklarınızdaki yağlar, toz ve kir, ojenin tırnaklarınıza yapışmasını durduracak ve ojenizin olması gerektiği kadar uzun süre dayanmayacağını göreceksiniz" uyarısında bulundu.
Ayrıca tırnak etlerine de müdahale etmeniz gerekliliği önem taşıyor. İyi görünen tırnaklar için öncelikle ölü deri temizliğinin aslında temel faktörlerden biri olduğunu bilmek gerekiyor. Tırnak bakım uzmanı Rose Tucker, birçok kişinin fazla olduğunu düşündüğü için tırnak etlerine derinden müdahale ettiğini, sonunda kanamaya sebep olduğunu belirtti. Bunun yerine Tucker, sadece kütikül yumuşatıcıları kullanmayı ve kütikül itici ile nazik bir işlem yapmanız gerektiği konusunda uyarıyor.
DOĞRU OJE SÜRME TEKNİĞİNİ KULLANIN
Hazırlığın önemli bir kısmı, tırnak şekillendirmekle ilişkili. Pek çok insan, tırnağını zayıflama ve kırılmayla sonuçlanabilecek bir törpüleme tekniği ile daha çok zarara sebep olabiliyor. Bunun yerine uzmanlar, sadece bir yönde törpüleme yapılması gerektiğini belirtiyor.
En çok yapılan hatalardan biri de oje şişesini sallamak. Şişeyi çalkalamak ve fırçayı içeri-dışarı hareket ettirmek hava kabarcıkları oluşturarak ojeyi sürme sürecini zorlaştırır. Oje sürerken kalın katlar yapmamak ve çok hızlı sürme işlemi yapılması gerektiğini belirtiyor.
Tırnak sanatçısı Rose Tucker ayrıca tırnak kırılmasını önleyen bir diğer tüyonun kapak takmak olduğunu söyledi. İster jel, ister normal cila kullanıyor olun, "fırçanızın ucunu tırnağınızın ucu boyunca hafifçe sürükleyin" dedi. "Bir çıkıntı görmek istemediğiniz için burada fırçada çok fazla ürün istemiyorsunuz, bu yüzden fırçanızda kalanları kullanın ve ince bir şekilde boyayın." Son olarak, sabırlı ve dikkatli olursanız evde harika bir manikür elde edeceksiniz.