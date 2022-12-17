Evde manikür yapmanın formülü! Hiç olmadığı kadar estetik tırnaklar için...

Evde tırnak bakımı yapmak, doğru adımlar uygulanmadığında oldukça sinir bozucu bir hale gelebilir. Basit olduğunu düşündüğünüz birkaç püf noktasını atlamak, manikürünüzü olmasını istediğiniz şeyden çok daha facia bir sonuca götürebilir. Peki bunun için ne yapmalı? İşte o püf noktaları…

Genellikle iki aşamalı olarak yapılan maniküre, doğru püf noktalarından hareketle öncelikle "astarlama" işlemi ile başlanmalı. Hazırlık yapılmadığında, ojenin kolayca bozulması riskinin yanı sıra en iyi ve pürüzsüz görüntüyü de yakalamanız zordur. Bu hazırlık esnasında tırnağı iyice temizlemeli, iyi bir kurulama işlemi yapmalı ve ardından sürmek istediğiniz ojeyi sürmelisiniz.

Tırnak teknisyeni Ashleigh Bamber, ojeyi uygulamadan önce her zaman tırnak tabakasını iyice kuruttuğunuzdan emin olmanızı öneriyor. Bamber, "Bu adımı atlarsanız, tırnaklarınızdaki yağlar, toz ve kir, ojenin tırnaklarınıza yapışmasını durduracak ve ojenizin olması gerektiği kadar uzun süre dayanmayacağını göreceksiniz" uyarısında bulundu.

Ayrıca tırnak etlerine de müdahale etmeniz gerekliliği önem taşıyor. İyi görünen tırnaklar için öncelikle ölü deri temizliğinin aslında temel faktörlerden biri olduğunu bilmek gerekiyor. Tırnak bakım uzmanı Rose Tucker, birçok kişinin fazla olduğunu düşündüğü için tırnak etlerine derinden müdahale ettiğini, sonunda kanamaya sebep olduğunu belirtti. Bunun yerine Tucker, sadece kütikül yumuşatıcıları kullanmayı ve kütikül itici ile nazik bir işlem yapmanız gerektiği konusunda uyarıyor.