Güçlü tırnaklar, mükemmel renkler! İşte ojenizi bir sanat eserine dönüştürmenin yöntemi

Oje kullanımı, her kadının en sevdiği bakım rutinlerinden biri. Peki ilk yaptığınız şey, ojenin kapağını açtıktan sonra tırnaklarınıza sürmek mi? Herhangi bir hazırlık aşaması olmadan sürülen ojeler, kalıcılık sorunu, tırnak yıpranması veya pürüzlü duran bir oje gibi problemlere neden olabiliyor. Peki bu sorunun üstesinden gelmek için neler yapılmalı?

ABONE OL PAYLAŞ Giriş Tarihi: 07.12.2021 09:20

Oje her ne kadar el becerisi gerektirdiği düşünülse de bunun dışında oluşan faktörlere de bağlı olarak en güzel görünümlü tırnaklara ulaşmanız zorlu hale gelebilir. Yıpranmış bir tırnakta her ne kadar en iyi oje rengini ve el becerisini kullansanız da e iyi sonuca ulaşmanız mümkün olmayabilir. İşte bu nedenle bakın tırnaklarınızı ojeye hazırlamak için hangi rutinleri izlemeniz gerekiyor?

GÜÇLÜ TIRNAKLAR Sıklıkla kırılan ve mat bir renge sahip tırnaklar, ojelerinizde iyi bir sonucu engelleyebilir. Bu nedenle tırnaklarınızı en iyi şekilde güçlendirebilecek birkaç rutini izlemek, ojeyi hem daha rahat sürmenizi hem de güzel bir görünüm kazanmasını sağlayacaktır. İşte güçlü tırnaklar için uygulayabileceğiniz birkaç tarif!

Hindistancevizi yağı İyi bir antioksidan olan hindistan cevizi yağı, tırnaklarınıza zarar verebilecek olan serbest radikallerden büyük oranda korur. Üstelik antibakteriyel olması ve mantar karşıtı antifungal özelliği de tırnaklarınızı sağlıklı tutmaya yardımcı olur. Uygulama için ise tırnaklarınıza ve tırnak çevresindeki cilde sürdükten sonra masaj yapmak kadar basittir.

Çay Ağacı Yağı Hem antiseptik hem de antifungal özelliği sayesinde çay ağacı yağı, oldukça güçlü bir esansiyel yağdır. Fakat buradaki en önemli nokta; direkt uygulamamaktır. Zeytinyağı gibi farklı taşıyıcı bir yağ ile birlikte seyrelterek kullanmanız önerilir. Aksi takdirde ciltte tahrişe neden olabilir. 2 çay kaşığı zeytinyağı ve 2 damla çay ağacını karıştırdıktan sonra tırnak ve çevresindeki birkaç dakika boyunca uygulayabilirsiniz.

Vitamin E E vitamini, tırnak yatağını güçlendirerek kırılgan tırnakların onarılmasını ve düzeltilmesini sağlayarak oldukça sağlam bir tırnak yapısına sahip olmanızı kolaylaştırır. Üstelik bu vitamin, kan dolaşımını artırarak tırnak büyümesini kolaylaştırır. E vitamin yağını, direkt tırnaklarınıza ve tırnak yataklarınıza uygulayabilirsiniz.

Elma Sirkesi Elma sirkesi tırnakları düzeltmek, tırnakları yumuşatmak için ideal doğal ürünlerden biridir. Üstelik tırnakların daha hızlı büyümesine yardımcı olur. Bir bardak ılık suya bir çorba kaşığı sirke ekleyin ve birkaç dakika bekletin.Bu rutini günlük olarak tekrarlayabilirsiniz.

Zeytinyağı Zeytinyağı, tırnakları nemlendirmek ve beslemek için en iyi yağlardan birini oluşturur. Tırnaklara herhangi bir hasar veren ve büyümelerini harekete geçiren E Vitamini yönünden yüksektir. Tırnaklara sıcak zeytin yağı sürün. 5-10 dakika masaj yapın.

Badem Yağı Badem yağı A, B ve E vitaminleri bakımından çok yüksektir. Tırnakları onarır, nemlendirir, besler ve kütikülleri yumuşatır. Tırnaklarınıza ve etrafınızdaki cildinize sıcak badem yağı sürün ve 2-3 dakika masaj yapın.

Jojoba Yağı Jojoba yağı birkaç çeşit yağ asitleri, antioksidanlar, vitaminler ve mineraller içerir, bu da bu yağı tırnakların daha güçlü ve daha güçlü yapması için son derece etkili kılar. Tırnaklarınıza ve etrafındaki deriye sıcak jojoba yağı sürün ve 2-3 dakika masaj yapın.

TIRNAKLARI TEMİZLEMEYİ UNUTMAYIN Ojelerinizi temizlemek, en önemli adımlardan biri. Kalan oje kalıntıları, hem bir sonraki ojenin kötü görünmesine hem de tırnaklarınızın havayla temasını çok daha fazla kestiği için yapısının kırılganlaşmasına neden olabilir. Fakat iyi bir temizlik sırasında yoğun bir aseton kullanımı ile tırnaklarınıza zarar vermemeniz de önemli. TÖRPÜ VE OJE SÜRME İŞLEMİNİ AYNI GÜN YAPMAYIN Törpü uygulaması ile oje sürme işlemini aynı güne denk getirdiğinizde ojenin kalıcılığı konusunda çeşitli sorunlar ortaya çıkabilir. Bu nedenle tercihlerinizi yaparken nasıl bir yol izlediğiniz, oldukça önemli. Törpü, tırnak katmanlarını düzeltme işlemi sırasında bazı katların ortadan kalkmasına neden olması sebebiyle oje sürdüğünüzde de en iyi sonucu almanıza engel olacaktır.