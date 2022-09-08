Hailey Bieber’ın ilham veren tırnak stili! İnci gibi tırnaklara sahip olmak için…

Kadınların en önem verdiği yerlerden biri de elleridir. Tırnaklarımızın bakımlı ve güzel gözükmesi, iyi hissetmenizi sağlar. İşte bu ince tanesi dediğimiz ojeler de bir trend haline geldi. İşte bu inci tanesi tırnakları nasıl yaparız gelin birlikte bir bakalım. Sosyal medya hesaplarında sık sık gündeme gelen Hailey Bierber, bu sefer de gündeme yaptığı tırnaklarla geldi. Profesyonel bir şekilde bu işlemi gerçekleştiren Hailey, bu ojeyi nasıl uygulayacağınıza dair paylaşımlar yaptı. Aşama aşama yapılan bu oje stilini, bir kez yaptığınızda bir daha yapmak isteyeceksiniz.

Bu oje stilini uygulamak sandığınızdan daha basit! Tek ihtiyacınız olan şey saydama yakın bir oje ve beyaz ışıltıları olan bir ikinci oje seçmek. Sosyal medya kullanıcıları ise tek kat sürdükleri saydam beyaz ojenin üzerine bir değişiklik yaparak parıltılı far uyguladı. Bu parıltılı farın üstüne ise parlatıcı ile sabitlediler. İşte inci gibi tırnaklara sahip olmak bu kadar kolay ve pratik! Aynı zamanda bu oje stiliyle elleriniz daha zarif ve bakımlı duracak.

OJE NASIL SÜRÜLÜR?

Ojeyi düzgün bir şekilde uygulamak, birden fazla adım gerektirir. Oje uygulaması tipik olarak 1 kat baz kat, tam kapatıcılık sağlamak için 2 kat renkli uygulama ve uzun süreli aşınma ve parlaklık için 1 kat üst kat içerir.

Oje sürmeden önce tırnaklarınızın temiz olduğundan emin olmak önemli bir ilk adımdır. Tırnaklarınızı uygun şekilde hazırladığınızdan ve artık olabilecek eski ojeleri çıkardığınızdan emin olun.

Renk uygulaması söz konusu olduğunda, ojeyi tırnağınızın ortasına doğru sürmek en iyisidir, kütikülünüzün taşmasını önleyin. Ardından tırnağın kenarlarından aşağı doğru inin ve son adım olarak serbest kenarı kapattığınızdan emin olun. 2 kat renkli uygulama yapınız, her katın arada kurumasını bekleyiniz. Çok kısa tırnaklara oje sürerken, önce serbest kenarı, deriyi kenardan uzağa doğru çekerek kapatın. Ardından kalan ojeyi her zamanki gibi uygulayın.