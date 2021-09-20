Hiç kırılmayan tırnakların bir sırrı var! İşte bakımlı eller için ihtiyacınız olan destek

Pürüzsüz, ten rengindeki tırnaklar, görünürde nokta, çıkıntı veya yıpranma güçlü, sağlıklı bir tırnak her zaman en çok istenen bakım rutinlerinden biri. Fakat kulağa harika gelse de ne yazık ki, en iyi tırnak sağlığına giden yol oldukça dolambaçlı.

ABONE OL PAYLAŞ Giriş Tarihi: 20.09.2021 09:32

Uzmanlar da aynı fikirde: "Tırnaklarınız proteinlerden oluşuyor ve doğal olarak çok fazla vitamine ihtiyaç duyuyor" diyorlar. Güzellik uzmanı Amy Lin, MindBodyGreen'e tırnakların nasıl güçlendirileceğini anlattı. Tırnaklar, özellikle keratinden oluşurlar. Bu nedenle, bir kütikül yağıyla masaj yaparken veya aylık bakım yaparken,bazen parlak, pürüzsüz tırnaklar için en iyi yöntem aynı zamanda ne yediğinize dikkat etmektir. Bu nedenle besinler sayesinde güçlü ve sağlıklı tırnaklara sahip olmak için beslenme düzeninize dikkat etmeniz oldukça önemli. İşte ihtiyacınız olan o destekler;

Biyotin B vitaminin bir türü olan ve B7 vitamini olarak da biline biyotin, tırnaklarınız için ihtiyacınız olan desteği sağlıyor. İnsan üzerinde yapılan birçok çalışmada biotinin tırnakların kalınlığını ve sıkılığını desteklediği gösterilmiştir. Yapılan araştırmalardan biri, biotin takviyesi alanların plasebo grubuna göre %25 daha kalın tırnak yataklarına sahip olduğunu buldu. Vücudunuz biotini kendisi oluşturamaz. Bu nedenle günlük olarak tükettiğiniz besinler yoluyla elde edilmelidir. Kollajen Kollajen, kısa amino asit zincirleri olan hidrolize kolajen peptitleri içerir. Bu amino asitler tırnaklarınızın yapı taşlarıdır; dolayısıyla vücudunuza bu besinleri sağlarsanız, sağlıklı ve güçlü tırnaklara sahip olmak daha kolay olacaktır. Bir çalışma, bireylerin 24 hafta boyunca günlük kolajen almalarının bile yardımcı olduğunu buldu. Daha iyi büyüme oranları, daha az kırılma ve daha iyi görünüm dahil olmak üzere tırnak sağlığını destekleyen kollajen, eşsiz bir destekleyici oluyor.

Keratin Yine, tırnaklarınız yapısal olarak keratinden yapılmıştır ve keratini oluşturan amino asitleri alarak bu eksikliği giderebilirsiniz. Birçok besin ile, vücudunuzun doğal protein kaynağını teşvik etmek için biotin ve kollajen gibi keratin oluşturucu bileşenleri içeren beslenme düzeni oluşturabilirsiniz. Omega-3'ler Yağ asitleri cilt bariyerinizin korunmasına, nemin yalıtılmasına ve cildinizin esnek ve pürüzsüz kalmasına yardımcı olur; bu amaçla tırnaklarınızı beslemeye de yardımcı olabilirler.