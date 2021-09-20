Hiç kırılmayan tırnakların bir sırrı var! İşte bakımlı eller için ihtiyacınız olan destek

Uzmanlar da aynı fikirde: "Tırnaklarınız proteinlerden oluşuyor ve doğal olarak çok fazla vitamine ihtiyaç duyuyor" diyorlar. Güzellik uzmanı Amy Lin, MindBodyGreen'e tırnakların nasıl güçlendirileceğini anlattı. Tırnaklar, özellikle keratinden oluşurlar. Bu nedenle, bir kütikül yağıyla masaj yaparken veya aylık bakım yaparken,bazen parlak, pürüzsüz tırnaklar için en iyi yöntem aynı zamanda ne yediğinize dikkat etmektir.
Bu nedenle besinler sayesinde güçlü ve sağlıklı tırnaklara sahip olmak için beslenme düzeninize dikkat etmeniz oldukça önemli. İşte ihtiyacınız olan o destekler;
Biyotin
B vitaminin bir türü olan ve B7 vitamini olarak da biline biyotin, tırnaklarınız için ihtiyacınız olan desteği sağlıyor. İnsan üzerinde yapılan birçok çalışmada biotinin tırnakların kalınlığını ve sıkılığını desteklediği gösterilmiştir. Yapılan araştırmalardan biri, biotin takviyesi alanların plasebo grubuna göre %25 daha kalın tırnak yataklarına sahip olduğunu buldu. Vücudunuz biotini kendisi oluşturamaz. Bu nedenle günlük olarak tükettiğiniz besinler yoluyla elde edilmelidir.
Kollajen
Kollajen, kısa amino asit zincirleri olan hidrolize kolajen peptitleri içerir. Bu amino asitler tırnaklarınızın yapı taşlarıdır; dolayısıyla vücudunuza bu besinleri sağlarsanız, sağlıklı ve güçlü tırnaklara sahip olmak daha kolay olacaktır. Bir çalışma, bireylerin 24 hafta boyunca günlük kolajen almalarının bile yardımcı olduğunu buldu. Daha iyi büyüme oranları, daha az kırılma ve daha iyi görünüm dahil olmak üzere tırnak sağlığını destekleyen kollajen, eşsiz bir destekleyici oluyor.
Keratin
Yine, tırnaklarınız yapısal olarak keratinden yapılmıştır ve keratini oluşturan amino asitleri alarak bu eksikliği giderebilirsiniz. Birçok besin ile, vücudunuzun doğal protein kaynağını teşvik etmek için biotin ve kollajen gibi keratin oluşturucu bileşenleri içeren beslenme düzeni oluşturabilirsiniz.
Omega-3'ler
Yağ asitleri cilt bariyerinizin korunmasına, nemin yalıtılmasına ve cildinizin esnek ve pürüzsüz kalmasına yardımcı olur; bu amaçla tırnaklarınızı beslemeye de yardımcı olabilirler.
Antioksidanlar
Son olarak, tırnak güçlendirici antioksidanları vücudunuza almanız çok önemli. C vitamini tırnak takviyelerinde popülerdir, çünkü antioksidan kolajen sentezinde gereklidir. Araştırmalar, sağlıklı ve parlak bir tırnak rengini desteklemeye yardımcı olabileceğini gösterdiğinden, E vitamini de dikkatli şekilde yeterli miktarda tüketilmesi gereken takviyelerden biri olarak listeye ilk sıradan giriyor.