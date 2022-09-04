Uykuya dalarken düşme hissi neden olur?

Uyumadan önce düşme hissi yaşadıysanız veya uyumadan önce tüm vücudunuzun seğirdiğini fark ettiyseniz, yalnız değilsiniz. Bu çok yaygın bir durumdur ve nüfusun %70'i bu olayı yaşamıştır. Uykunun en tatlı halinde tam rüya görmeye başlayacakken yaşadığımız bu his garip bir durum olabilir. Bu düşme hissiyle ilgili birçok söylenti bulunuyor ancak gelin birlikte bilimsel nedenine bir bakalım.
UYKU SIRASINDA DÜŞME HİSSİNİN TETİKLEYİCİLERİ
Fazlasıyla yaygın olan bu hisse beyindeki iki bölgenin kontrol çatışması neden oluyor. Bu düşme hissine hipnik seğirme deniyor. Yani beynimiz uyku için çevreyle bağlantısını keserken kasların kasılmasıyla ortaya çıkan bir çatışma sonucudur. Bazen fark edilmeyen, bazen de insanı yatağından sıçratan bir sarsıntı hali. Bilimsel olarak konuşacak olursak tıbbi adı miyoklonus. Genel olarak kasılmalara pozitif, gevşemelere ise negatif miyoklonus deniyor. Araştırmacılar, insanların yüzde 60 ila 70'inin, uykuya dalmak üzereyken bu durumu yaşadığını belirtiyor. Ayrıca bu sıçramaların geç saatte egzersiz yapanlarda daha çok görüldüğü belirtiliyor.
Dr. Mehra, "Tetikleyicileri azaltmak için elinizden geleni yaptığınızdan emin olmak, genel uyku kalitenize yardımcı olması açısından önemlidir ve bu tür uykuyu bozan hareketlerin sıklığının azaltılmasına yardımcı olabilir" diyor.
SAĞLIKLI BİR UYKU İÇİN BUNLARDAN UZAK DURUN
STRES
Stresli olduğunuzda, zihniniz hızlanmaya devam edebilir ve muhtemelen geceleri ihtiyacınız olan dinlenmeyi alamayacaksınız. Bu, uyku döngünüzü etkileyebilir ve uykunuzun bölünme olasılığını artırabilir. Samanlara çarpmadan önce stres seviyenizi azaltmak için elinizden geleni yapın ve daha dinlendirici ve besleyici bir uyku uyuyun. Ayrıca, yatmadan önce iyi uyku alışkanlıkları edindiğinizden emin olun .
KAFEİN
Çok fazla kafein tüketmenin kaslarınızın seğirmesine neden olduğu bilinmektedir. Ayrıca genel olarak uyku döngülerinizi etkileyerek sizi ayakta tutar ve iyi bir gece uykusu çekmenizi engeller. Bu uykusuzluğa katkıda bulunabilir. Ya da uyuyabiliyorsanız, sizi daha hafif uyku evrelerinde tutabilir ve istemsiz kas hareketlerini tetikleyebilir.
UYKU EKSİKLİĞİ
Uyumadığınız zaman, tüm uyku döngünüz etkilenebilir, bu da uyku miyoklonusu yaşama olasılığınızı artırabilir.