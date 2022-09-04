Uykuya dalarken düşme hissi neden olur?

Uyumadan önce düşme hissi yaşadıysanız veya uyumadan önce tüm vücudunuzun seğirdiğini fark ettiyseniz, yalnız değilsiniz. Bu çok yaygın bir durumdur ve nüfusun %70'i bu olayı yaşamıştır. Uykunun en tatlı halinde tam rüya görmeye başlayacakken yaşadığımız bu his garip bir durum olabilir. Bu düşme hissiyle ilgili birçok söylenti bulunuyor ancak gelin birlikte bilimsel nedenine bir bakalım.

UYKU SIRASINDA DÜŞME HİSSİNİN TETİKLEYİCİLERİ

Fazlasıyla yaygın olan bu hisse beyindeki iki bölgenin kontrol çatışması neden oluyor. Bu düşme hissine hipnik seğirme deniyor. Yani beynimiz uyku için çevreyle bağlantısını keserken kasların kasılmasıyla ortaya çıkan bir çatışma sonucudur. Bazen fark edilmeyen, bazen de insanı yatağından sıçratan bir sarsıntı hali. Bilimsel olarak konuşacak olursak tıbbi adı miyoklonus. Genel olarak kasılmalara pozitif, gevşemelere ise negatif miyoklonus deniyor. Araştırmacılar, insanların yüzde 60 ila 70'inin, uykuya dalmak üzereyken bu durumu yaşadığını belirtiyor. Ayrıca bu sıçramaların geç saatte egzersiz yapanlarda daha çok görüldüğü belirtiliyor.

Dr. Mehra, "Tetikleyicileri azaltmak için elinizden geleni yaptığınızdan emin olmak, genel uyku kalitenize yardımcı olması açısından önemlidir ve bu tür uykuyu bozan hareketlerin sıklığının azaltılmasına yardımcı olabilir" diyor.