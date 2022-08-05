Yaşlanmanın ilk belirtisi tırnaklarınızda! Eğer bu rengi görüyorsanız…

Birçok insan, yaşlılık söz konusu olduğunda yeterince sıkı olmayan cilt, sağlam yapısını kaybetmiş saçlar ve kırılgan kemikleri düşünüyor. Fakat listeye eklenecek bir konu daha bulunuyor: Tırnaklar! Tırnaklar, yaşlanmaya başladığınızın en önemli sinyalini veriyor olabilir.

Giriş Tarihi: 05.08.2022 12:39 PAYLAŞ ABONE OL

Zamanla, tırnakların dokusunda, kalınlığında, gücünde ve hatta büyüme oranında bir değişiklikler ortaya çıkabilir. Uzmanlar; bunun tamamen normal olduğunu ve çoğu insanın 40 yaşına kadar bu değişikliklerin yaşanmaya başlayacağını belirtiyor. Yaşlanmanın belirtileri kaçınılmaz olsa da, bunu yönetmek için birçok yöntem bulunuyor. Yaşlandıkça tırnakların nasıl değiştiğinin göstergelerini ve bunları nasıl önleyeceğinizi bilemek büyük önem taşıyor. İşte o belirtiler…

DOKU VE KALINLIK FARKI Tırnaklardaki çıkıntıların farkına varmak büyük önem taşıyor. Tıbbi olarak onikoreksis olarak adlandırılan bu durum, birçok insanda görülüyor. Uzman Dermatolog Dr. Dana Stern, tırnak matrisi inceldiğinde ve sonuç olarak tırnaklarda paralel olarak uzunlama çöküntüler oluşur. Beslenme eksikliği ve hormonal değişiklikler gibi bir dizi problem, onikoreksiye neden olabilir. Fakat en önemli faktörlerden biri yaştır. Cilt ve Estetik Uzmanı Dr. Michelle Henry'ye göre; tırnaklar zamanla kırılgan hale gelebilir. Bunun nedeni, büyük ölçüde tırnak sağlığında rol oynayan ve dış hasara karşı koruma sağlayan, tırnaklardaki keratinin bozulması sonucunda ortaya çıkar. Henry, yaşlandıkça vücudun tırnaklarda bulunan doğal proteinlerin daha az üretilmeye başlaması sebebiyle tırnaklarında daha kırılgan hale geldiğini belirtiyor. Bu keratin proteinleri saç köklerinde bulunur. Bu yüzden yaşlandıkça saçlarda ve tırnaklarda değişim gözlenebilir. Üstelik ailede kırılgan tırnak geçmişi bulunuyorsa, bir çalışma kırılgan tırnak geliştirme şansının yüksek olduğunu buldu.