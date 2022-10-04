İsimlerde Arayın :
  • Erkek İsimleri

  • Kız İsimleri

Günün İsmi
4 Ekim 2022
Kız Lezin
Erkek Korel
  • Alparslan
    Korkusuz, gözüpek ve cesur
  • Ardahan
    Sonra gelen, sonraki hükümdar
  • Arden
    Işıl ışıl olan ve parlayan, bolluk, bereket.
  • Arel
    Temiz ve dürüst kimse
  • Atıf
    . 1. Çevirme, meylettirme, imale. 2.Yükletme, birinin işi veya sözü olduğunu iddia etme
  • Batur
    Alp, yiğit, yürekli, bahadır
  • Baturalp
    Yürekli yiğit, yiğitler yiğidi
  • Bayezid
    Mümin, İman sahibi.
  • Berk
    1.Sert, sağlam, katı 2.Yıldırım
  • Berker
    Güçlü, sağlam erkek
  • Danişmend
    Akıl danışılan kişi. Bir Selçuklu komutanı.
  • Değer
    Üstün nitelik, yararlı nitelikleri olan, bir şeyin önemini belirten ölçü, eder, karşılık
  • Dilhan
    İçten, samimi söylenen
  • Dilmaç
    Tercüman
  • Dinç
    Sağlık durumu iyi, güçlü, gücü yerinde, canlı
  • Dinçalp
    Güçlü yiğit
  • Doğanalp
    Şahin ve yiğit kimse
  • Dolunay
    Yuvarlaklaşmış ay. Ayın son hali. Ayrıca ayın on dördü gibi çok güzel kimse.
  • Durmuş
    Uzun ömürlü olması istenen çocuk
  • Durualp
    Temiz ve yiğit kimse
  • Durutekin
    Temiz ve biricik, pırıl pırıl ve bir tane olan kimse, temiz şehzade
  • Edis
    Yüce, yüksek
  • Efdal
    En değerli en yüksek.
  • Efehan
    Yiğitlerin başı.
  • Efekan
    Yiğit bir soydan gelen.
  • Eflah
    Feraha kavuşan, kurtulan.
  • Egehan
    Engin denizlerin hükümdarı
  • Egemen
    Sözünü geçiren, hükmeden kişi.
  • Ekrem
    Pek cömert, iyiliksever manasındadır.
  • Emin
    Güvenilir, kararlı.

ERKEK BEBEK İSİMLERİ

Erkek isimleri, ebeveyn adaylarının hamileliğin ilk aylarından itibaren araştırdığı konulardandır. Bireyin doğumundan ölümüne kadar beraberinde götürdüğü isimler anlamlı, etkileyici ve güzel olmalıdır. Bu nedenle erkek bebek isimleri araştırması yaparken, güzel anlamlı, kulağa hoş gelen, Kuran’da geçen erkek isimleri arasından seçim yapmaya özen gösterilir. Ayrıca bebek isimlerinin kökeni de son derece mühimdir. Ülkemizde daha çok Arapça, Farsça ve Türkçe kökenli *erkek bebek isimleri *tercih edilir. İşte en güzel, anlamlı, modern, duyulmamış erkek bebek isimleri…
EN GÜZEL İSİM ÖNERİLERİ
Sabah.com.tr Erkek Bebek İsimleri sayfası üzerinden popüler, modern ya da duyulmamış erkek isimleri listesine ulaşabilirsiniz. A’dan Z’ye değişik erkek isimleri arasından kulağa hoş gelen, güzel anlama sahip olan, etkileyici ve anlamlı isimler sayfamızda. Buradan erkek isimleri ve anlamları, kökeni, istatistiki verileri gibi detaylara ulaşabilirsiniz. Yukarıda yer alan arama kısmından dilediğiniz erkek bebek isimlerinin anlamını ve özelliklerini sorgulamanız mümkün. Ayrıca, hoşunuza giden isimlerin yanında bulunan butonlara tıklayarak en güzel erkek bebek isimlerini sevdiklerinizle paylaşabilirsiniz. Bununla birlikte, aklınızda net bir isim yoksa “Günün İsmi” bölümünden rastgele belirlenen kız ve erkek isimlerine göz atabilirsiniz.

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