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Abbas İsminin Anlamı

Arslan. Abbas b. Abdülmuttalib; peygamberimizin amcası ve Abbasi hanedanının atasıdır. Aynı zamanda Hz. Ali'ye işaret eder.

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Giriş Tarihi: 18.01.2022 09:51 Güncelleme Tarihi: 19.04.2022 16:18
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