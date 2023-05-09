40 yaş üstü erkeklere uyarı! Mutlaka bu 6 maddeye dikkat

Özellikle 40 yaş üstü erkeklerin iş ve aile ekseni etrafında giden döngüsünün içinde kendilerini ihmal edebildiklerini belirten Üroloji Bölümü'nden Prof. Dr. Hakan Koyuncu, gerek psikolojik gerekse de hormonal etkilerle erkeklerde hızlı yaşlanma meydana gelebileceğini ve ürolojik sorunların ortaya çıkabileceğini söyledi. Dikkat edilecek birkaç nokta ile erkeklerin sağlıklı bir ömür sürmelerine destek olunacağını vurgulayan Prof. Dr. Koyuncu, 40 yaş üstü erkeklerin sağlıkları açısından dikkat etmeleri gerekenler hakkında bilgi verdi.

"PROSTAT KANSERİ AÇISINDAN RUTİN TARAMALARINI YAPTIRMALARI GEREKİR"

Prof. Dr. Hakan Koyuncu, bu dönemde hem ürolojik hem de sosyal açıdan bazı parametrelere dikkat edilmesi gerektiğini vurgulayarak, erkekler için sağlıklı ve mutlu bir ömür sürmesinin sırlarını şöyle paylaştı:

"Ailesinde kanser öyküsü olan erkeklerin özellikle prostat kanseri açısından rutin taramalarını yaptırmaları gerekir. Amerika'da bu tür öyküsü olan erkeklerde prostat taraması 40 yaşında başlamaktadır. Ailede öykü yoksa 45 yaşında taramalar başlayabilir. Prostat kanseri kanda PSA seviyeleri ölçülerek ve fiziki muayene ile teşhis edilebilmektedir. Bu iki tetkikten birinde anormallik varsa ileri tetkik istenebilir. Bunun yanında erkeklerin erken yaşta dikkat etmesi gereken bir diğer nokta ise böbreklerdir. Böbrek tümörleri, kanserleri artık yaş olarak erken görülmektedir. Bu nedenle 40 yaşa gelen erkeklerde hiçbir şikayet olmasa bile ürolojik açıdan mutlaka bir check-up yaptırılmalıdır. Bu check-up'ta özellikle de böbrek açısından tarama önem kazanmaktadır.