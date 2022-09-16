Akciğer kanserinden sonra en sık görülen kanser türü! Uzmanlar erken teşhis hayat kurtarır diye uyardı...

Kanser tüm dünyanın en riskli ve zorlu hastalıklarından biri oluyor. Yediğimiz yiyeceklerden içeceklere kadar birçok katkı maddeli ürünlerde bu hücreleri aslında içimize hapsediyoruz. Özellikle erkeklerde görülen bu prostat kanserine dair uzmanlar önemli açıklamalarda bulundu. İşte detayları...

İHA Giriş Tarihi: 16.09.2022 12:10 PAYLAŞ ABONE OL

Üroloji Kliniği uzmanlarından Doçent Doktor Binhan Kağan Aktaş, "Hiçbir şikayeti olmasa bile 50 yaş üzeri erkeklerin mutlaka yılda bir defa prostat kontrolünden geçmelerinin önemini vurgulamaya çalışıyoruz. Çünkü prostat kanseri erkeklerde akciğer kanserinden sonra en sık görülen kanser türü ve toplumda çok sık karşılaşılıyor" dedi. Uzmanlar, özellikle 50 yaş üzerindeki erkeklerin yılda en az bir kere prostat kanseri tarama merkezlerine başvurarak tarama testleri yaptırmasını öneriyor. Erkeklerde en çok görülen kanser türlerinden biri olan prostat kanserinin çok sinsi şekilde ilerlediğinin altını çizen uzmanlar, hastalık belirtilerinin başladığı sıralarda geç kalınmış olabileceğini, erken teşhisin hayati öneme sahip olduğunu vurguluyor. Üroloji Kliniği uzmanlarından Doçent Doktor Binhan Kağan Aktaş, prostat kanserinde erken teşhisin önemini anlattı.





PROSTAT KANSERİ ERKEKLERDE AKCİĞER KANSERİNDEN SONRA EN SIK GÖRÜLEN KANSER TÜRÜ

Prostat kanserinde erken evrede teşhisin kalıcı tedavi için çok önemli olduğunu belirten Doç. Dr. Aktaş, "Hiçbir şikayeti olmasa bile 50 yaş üzeri erkekleri mutlaka yılda bir defa prostat kontrolünden geçmelerinin önemini vurgulamaya çalışıyoruz. Çünkü prostat kanseri erkeklerde akciğer kanserinden sonra en sık görülen kanser türü ve toplumda çok sık karşılaşılıyor. Hatta yaşlı popülasyonda birinci sıraya kadar yükseliyor. Prostat kanseri başlangıçta hiçbir bulgu vermeyen sinsi bir hastalık. Hastalarımız genelde bize, 'hangi şikayetlerimiz olursa şüphelenmeliyiz' diye soruyor. Biz de şöyle cevaplayabiliriz bunu, 'eğer bir şikayet vermeye başladıysa prostat kanseri, zaten baya gecikilmiş demektir.' Sinsi bir hastalık olduğu için başlangıçta pek bulgu vermiyor. Zaten hastalarda da bu bilinci oluşturarak bahsettiğimiz yaş üzerindeki hastaların hiçbir şikayetleri olmasa dahi bize başvurmalarını öneriyoruz" ifadelerini kullandı.