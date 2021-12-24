Bu hastalık erkeklerde daha çok ortaya çıkıyor

Gut hastalığının, kırmızı ve beyaz et ihtiva eden besinleri sık tüketen, kısaca zengin, varlıklı dediğimiz kişilerde daha sık gözüktüğünü ifade eden Romatoloji Uzmanı Dr. Yüksel Karakoç, "Ayrıca gut hastalığı erkeklerde sık gözüken birkaç romatizmal hastalıktan biridir. Bilindiği üzere romatizmal hastalıklar genellikle kadınlarda daha sık gözükmektedir. Gut hastalığı ise kadınlarda genellikle menopozdan sonra gözükmektedir. Vücuda giren her maddenin işlevini gördükten sonra bir şekilde vücut dışına tekrar atık madde olarak çıkarılması gerekir.

Et gibi protein içeren besinlerin atık maddelerinin vücut dışına atılabilmesi ancak ürik asit oluşumu ile mümkün olmaktadır. Karaciğerde oluşan ürik asit, böbreklerden idrarla vücut dışına atılmaktadır. Ürik asidin kan düzeyinin yükselmesi için ya karaciğerden aşırı miktarda üretilmesi veya böbrekten idrara geçirilmesinde bir bozukluk olması sebebiyle dışarı atılamamasından kaynaklı birikme oluşur. Gut hastalığına yakalanan insanların çoğunda genelde bu ikinci sebep yani idrarla atılımında bir bozukluk söz konusudur" diye konuştu.

Bol miktarda sebze ve meyve tüketilmesi gerektiğini belirten Karakoç, "Çoğu sebze ve meyve idrarı alkalileştirir yani idrar asitliğini azaltarak ürik asidin çökmesini zorlaştırır. Erik, kuş üzümü, kızılcık gibi idrarı daha asidik yapan meyveler pek önerilmez fakat muz, kiraz, kavun gibi idrarı daha alkali yapan meyveler bolca tüketilebilir. Portakal suyu ve c vitamini içeren besinler yapılarında asit içermelerine rağmen vücutta metabolize edildikten sonra alkali ortama neden oldukları için bol tüketilmeleri gut hastalığına iyi gelmektedir. Çay, kahve ve şeker içeren gıdalar idrarı asitleştirdikleri için kısıtlanmaları tavsiye edilir. Çikolata yenmesinde bir sakınca yoktur. Yediğimiz ve içtiğimiz gıdalar dışında ürik asit yüksekliğine sebep olan bir diğer durum bazı ilaçların yan etkileridir. Özellikle kalp damar hastalıklarının tedavisinde yaygın olarak kullanılan düşük doz kan sulandırıcı aspirin ve tansiyon tedavisinde kullanılan bazı idrar söktürücü ilaçlar ürik asidi yükseltebilmektedirler" diye konuştu.

