Bu hastalık rahatsız edilmezse böbreklere zarar veriyor! Erkeklerin yüzde 50'sinde görülüyor...

Erkeklerde özellikle 40'lı yaşlardan itibaren ortaya çıkan ve tedavi edilmediğinde böbrek yetmezliği gibi ciddi sağlık sorunlarına yol açabilen prostat büyümesi hakkında konuşan Op. Dr. Egemen İşgören, çeşitli bilgiler paylaştı. İşgören, prostat büyümesinin sık idrara çıkma, idrar yaparken yanma ve idrar akışında azalma gibi belirtilerle kendini gösterebileceğini, ancak bazen de hiç belirti vermeden ilerleyebileceğini vurguluyor. İyi huylu prostat büyümesi (BPH) ile prostat kanserinin farklı hastalıklar olduğunu söyledi, tedavi sürecinin kişiye özel planlanması gerektiğinin altını çizdi.

İHA Giriş Tarihi: 16.09.2024 15:28 PAYLAŞ ABONE OL

Üroloji Bölümü'nden Op. Dr. Egemen İşgören, prostat büyümesi hakkında bilinmesi gerekenleri anlattı. Erkeklerde 40'lı yaşlardan itibaren kendini hissettirmeye başlayan prostat büyümesi, tedavi edilmediği sürece böbrek yetmezliğine kadar varan sonuçlar doğurabildiğin işaret eden İşgören, "Sık idrara çıkma, idrar yaparken yanma hissi gibi belirtilerle kendini gösteren prostat büyümesi, bazen sinsice ilerleyip hiç belirti vermemektedir. Yapılan çalışmalarda 60 yaşındaki erkeklerin yüzde 50'sinde, 80 yaşındaki erkeklerin ise yüzde 90'ında iyi huylu prostat büyümesinin görüldüğü bildirilmektedir. İyi huylu prostat büyümesi ile prostat kanseri farklı hastalıklardır. BPH prostat kanserine yol açmazken, her iki hastalık bir arada bulunabilir" dedi.





"40'LI YAŞLARDAN SONRA BÜYÜMEYE BAŞLIYOR"

Op. Dr. Egemen İşgören, prostatın 40'lı yaşlardan sonra büyümeye başladığını belirterek, "Prostat bezi erkeklerde idrar kesesinin hemen altında bulunan, idrar kanalını çevreleyen ve şekil olarak kestaneye benzeyen bir organdır. Erişkin bir erkekte ağırlığı 25-30 gram olan ve semen sıvısının yapımına katkıda bulunan prostat bezi, 40'lı yaşlardan itibaren büyümeye başlar. Normalde bir kestane büyüklüğünde olan prostat bezi, bir mandalina hatta portakal büyüklüğüne erişebilir ve bu durum 'İyi huylu prostat büyümesi (Benign prostat büyümesi-BPH)' olarak adlandırılır" ifadelerini kullandı.