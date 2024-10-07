Bu kanser yalnızca kadınlarda görülüyor sanıyorduk! Uzman uyardı: "Erkeklerde de görülebilir."

Meme bölgesindeki hücrelerin kontrolsüz bir şekilde çoğalması ile meydana gelen meme kanserinin tedavisinin başarılı olabilmesi için erken teşhis oldukça önemlidir. Görülme sıklığı erkeklere oranla kadınlarda daha sık görülse de Genel Cerrahi Uzmanı Dr. Öğretim Üyesi Özlem Karaca Ocak, erkeklerde de meme kanserinin görülebileceğini ifade etti.





MEME KANSERİ ERKEKLERDE DE GÖRÜLEBİLİR

Meme kanserinde farkındalık oluşturmak için çeşitli etkinliklere imza attıklarını dile getiren Genel Cerrahi Uzmanı Dr. Öğretim Üyesi Özlem Karaca Ocak, "Meme kanseri, hücrelerin kanser niteliği kazanması (sınırsız ve kontrolsüz çoğalma, büyümeye başlaması) sonucu oluşur. Meme kanserinin neredeyse tamamı kadınlarda görülür. Ancak erkeklerde de meme kanseri görülebilir. Bu kanser türünde kadın erkek oranı 10'da 1'dir. Meme kanseri ülkemizde ve dünyada kadınlarda en sık görülen ve aynı zamanda en sık ölüme neden olan kanser türüdür" dedi.





HAREKETSİZLİK, OBEZİTE, GEÇ YAŞTA DOĞUM VE DEĞİŞEN YAŞAM TARZI MEME KANSERİNİ TETİKLİYOR

Kanseri tetikleyen etmenler hakkında bilgi veren Dr. Öğretim Üyesi Ocak, "Dünyada ve Türkiye'de tüm kanser oranlarında olduğu gibi meme kanseri görülmesinde bir artış var ancak meme kanserinden ölüm oranları giderek azalıyor. Erken teşhis, cerrahi yöntemlerin gelişmesi, farkındalığın artması nedeniyle ölüm oranları azalıyor. Hareketsizlik, obezite, geç yaşlarda doğum yapmak ve hızla değişen yaşam tarzı meme kanserini tetikleyen unsurlardandır. Memede çekintiler, deride kalınlaşma, şişlikler, deride tahriş ya da bozulmalar ve meme ucunun hassaslaşması ya da içe dönmesi de dahil olmak üzere meme ucundaki bu belirtilere dikkat etmek gerekmektedir" diye konuştu.

Meme kanserini önlemede muayenelerin çok önemli olduğuna dikkat çeken Ocak, ayrıca şunları söyledi:

"Meme kanseri belirtilerini tanımak meme kanserinin ilerlemesine engel olabilmek adına çok önemlidir. Bu nedenle kişinin kendi meme yapısını tanıması ve risk faktörlerini bilmesi gerekir. Meme kanserine erken evrede tanı konması, tedavinin başarıya ulaşma ve hayatta kalma şansını arttırır. Bunun için bayanların 20 yaşından sonra kendi meme muayenesi yapması ve yılda bir kez doktorda meme muayenesi ve gerekli tetkiklerin yapılması hayati önem taşımaktadır."