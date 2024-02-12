Hormon dengesini alt üst ediyor: Erkeklerde kısırlığa neden oluyor!

Kısırlığın, çiftler için maddi manevi önemli sorunlara yol açan sağlık sorunları arasında yer aldığı söyleyen Üroloji Uzmanı Op. Dr. Akif Ersoy Erkmen, “Özellikle erkeklerde kısırlığın sebepleri arasında pek çok faktör yer alırken; elektronik sigara da risk faktörleri arasında yer alıyor. Günümüzde giderek yaygınlaşan ve daha masum olarak pazarlanmaya çalışılan e-sigara kullanımının hem erkek cinsel sağlığını olumsuz etkilediği hem de erkek kısırlığını arttırabileceğini göz ardı etmemek gerekir. Çocuk sahibi olmaya çalışan ve ileride çocuk sahibi olmayı düşünen erkeklerin sigara kadar elektronik sigaralardan da uzaklaşması gerekmektedir” dedi.

DHA Giriş Tarihi: 12.02.2024 12:52 PAYLAŞ ABONE OL

Elektronik sigaranın erkek üremesine zararları hakkında bilgiler veren Üroloji Bölümü'nden Op. Dr. Akif Ersoy Erkmen, "Tüm dünyada gerek ülkemizde giderek yaygınlaşmakta olan ve normal sigaraya göre daha güvenli ve zararsız olarak pazarlanan elektronik sigaralar da bu duruma sebep olabilecek nedenler arasındadır. Yapılan çalışmalarda sigara ve diğer tütün ürünlerine benzer seviyede zararları ortaya koyulmaya başlamıştır. Nikotin içerikli olsun ya da olmasın elektronik sigara buharının hem erkek hem kadın kısırlığına sebep olabilecek maddeler -ağır metaller, nikotin, formaldehit v.s.- içerdiği yapılan çalışmalarla tespit edilmiştir" diye konuştu.

"HORMON SEVİYESİNİ BOZABİLİYOR" Elektronik sigara üzerine çalışmaların sürdürüldüğünü belirten Op. Dr. Erkmen, "Yapılan hayvan çalışmalarında; e-sigara buharına maruz kalınmasına bağlı olarak sperm sağlığı ve erkek cinsel sağlığı için önemli olan hormon seviyelerinde bozulmalar, hem direkt olarak testis dokusunda harabiyet, testislerde küçülme ve testislerdeki sperm üreten hücrelerde bozulmalar hem de testosteron üretimini bozarak ve sperm kalitesinde belirgin düşüşler saptanmıştır" ifadelerini kullandı.