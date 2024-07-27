Kelliğin çaresi bulundu! "Saç ektirme devri" bitiyor...

Tedavi, ciltteki kan damarlarının büyümesini teşvik ederek çalışıyor. Sheffield Üniversitesi ve Pakistan'daki COMSATS Üniversitesi'nden araştırmacılar, vücudumuzda doğal olarak bulunan bir şekerin farelerde saç uzamasını uyarabildiğini keşfetti.
Şeker, 2-deoksi-D-riboz (2dDR), kel kemirgenlerin saçlarını geri kazandırmada oldukça etkili. Sheffield Üniversitesi'nden Profesör Sheila MacNeil, "Bu, erkeklerin öz imajını ve özgüvenini etkileyebilen rahatsızlığın tedavisine yönelik başka bir yaklaşım sunabilir" dedi.
Kellik, Galler Prensi William da dahil olmak üzere dünya çapındaki tüm erkeklerin yaklaşık yarısını etkiliyor, ancak bilim insanları artık bunun da bir tedavisi olabileceğini söylüyor.
ERKEKLERDE KELLİK NEDEN OLUŞUR?
Erkeklerde kellik, yani androgenetik alopesi, genellikle genetik ve hormonal faktörlere bağlı olarak gelişir. Bunun başlıca nedenleri şunlardır:
Erkeklerde kellik genetik bir özelliktir ve genellikle aileden miras alınır. Eğer ailenizde kellik yaygınsa, sizde de görülme olasılığı yüksektir.
Erkek tipi kellik, testosteron hormonunun bir türevi olan dihidrotestosteron (DHT) ile ilişkilidir. DHT, saç köklerine saldırarak onların küçülmesine ve zamanla saç üretimini durdurmasına neden olur.
Yaş ilerledikçe saç dökülmesi daha yaygın hale gelir. Saç kökleri yaşlandıkça zayıflar ve daha az saç üretir.
Aşırı stres, yetersiz beslenme, sigara ve alkol kullanımı gibi faktörler saç sağlığını olumsuz etkileyebilir.
Bazı hastalıklar (örneğin tiroid bozuklukları) ve ilaçlar (örneğin kemoterapi ilaçları) saç dökülmesine neden olabilir.