Kelliğin çaresi bulundu! "Saç ektirme devri" bitiyor...

Erkeklerde kellik genetik bir özelliktir ve genellikle aileden miras alınır. Eğer ailenizde kellik yaygınsa, sizde de görülme olasılığı yüksektir.

Erkeklerde kellik, yani androgenetik alopesi, genellikle genetik ve hormonal faktörlere bağlı olarak gelişir. Bunun başlıca nedenleri şunlardır:

Erkek tipi kellik, testosteron hormonunun bir türevi olan dihidrotestosteron (DHT) ile ilişkilidir. DHT, saç köklerine saldırarak onların küçülmesine ve zamanla saç üretimini durdurmasına neden olur.

Yaş ilerledikçe saç dökülmesi daha yaygın hale gelir. Saç kökleri yaşlandıkça zayıflar ve daha az saç üretir.