Prostat ile ilgili merak edilen sorular

Prostat mesanenin altında idrar kanalını çevreleyen kestane büyüklüğünde olan bir organdır. Yapılan son araştırmalara göre hayatı boyunca her yedi erkekten birine prostat kanseri teşhisi konulmaktadır. Prostat ile ilgili merak edilenleri Op. Dr. Ali Gürağaç, açıkladı. Sık sık idrara çıkmak sadece prostat hastalıklarının değil, idrar yolu enfeksiyonlarının, üriner sistem taş hastalıklarının habercisi olabileceğinin bilgisini veren Op. Dr. Ali Gürağaç, "Hatta hastalarda eşlik eden diyabet, hipertansiyon gibi hastalıklar ve buna bağlı olarak kullandıkları ilaçlar da sık idrara çıkmaya sebep olabilmektedir. Herhangi bir hastalık olmasa bile ilerleyen yaşla birlikte özellikle gece böbreklerden idrar üretimi arttığı için hastalarımız, geceleri sık idrara çıkma şikayeti ile de bize başvurmaktadır. Prostatın sık idrara çıkmak dışında da bazı belirtileri mevcuttur. Bunlardan en sık karşılaşılan semptomlar arasında sık sık ve kesik kesik idrar yapma, idrara başlamada zorlanma, idrarda çatallanma, idrardan sonra damlama, idrar kaçırma gibi şikayetler de prostat hastalıklarının habercisi olabilir. Ama her zaman prostat hastalığına bağlıdır diyemeyiz" şeklinde bilgi verdi.





ÖZELLİKLE 50 YAŞINDAN SONRA PROSTAT BÜYÜMEYE VE İDRAR KANALINI SIKIŞTIRMAYA BAŞLAR

Op. Dr. Ali Gürağaç, "İdrarda yanma ve idrar yaparken ağrı prostat hastalığının habercisi olabilir. Prostat dediğimiz mesanenin altında idrar kanalını çevreleyen, kestane büyüklüğünde bir organıdır. Sağlıklı bir erkekte 12,15 ya da 18 civarında büyüklüğü söz konusuyken özellikle 50 yaşından sonra sebebini tam olarak bilmediğimiz nedenlerle prostat büyümeye ve idrar kanalını sıkıştırmaya başlar. Prostatı büyüyen hastalarımızda mesanenin tam boşalamamasına bağlı olarak idrarın enfekte olmasıyla yanma gibi şikayetler sıklıkla karşımıza çıkar" dedi.



"İDRARDA KANAMA VARSA AMA HASTANIN AĞRI, YANMA GİBİ ŞİKAYETLERİ YOKSA BU DÜŞÜNÜLENDEN ÇOK DAHA ACİL BİR DURUM OLABİLİR"

İdrarda kan görülmesi hakkında bilgi veren Op. Dr. Ali Gürağaç,"İdrarda kan görülmesi özellikle vurgulanması gereken bir durumdur. Ürolojik açıdan idrarda kan görülmesini ikiye ayırıyoruz. İdrarda kan şikayeti olan hastanın idrarda yanma, ağrı gibi şikayetlerinin de olup olmaması bizim için çok önemli. İdrarda yanma ve ağrı olmadan kanama olması durumu genellikle mesane tümörlerinin erken dönemde belirgin özelliklerinden biri olabiliyor. Ağrısı ya da başka bir rahatsızlığı olmayan hastaların hiçbir şikayetim yok diye erken dönemde doktora başvurmamaları ile sık sık karşılaşabiliyoruz. Özellikle belirtmeliyim ki idrarda kanama varsa ama hastanın ağrı, yanma gibi şikayetleri yoksa bu düşünülenden çok daha acil bir durum olabilir. Lütfen bu gibi şikayetleriniz varsa mutlaka bir üroloji doktoruna muayenenizi olun ve kontrollerinizi aksatmayın" ifadelerini kullandı.

