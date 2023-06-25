Prostatım var sanmayın! Bu hastalıkla karıştırılıyor: Böbreklerden ediyor...





"KOCAELİ ŞEHİR HASTANESİ ÜRETRA DARLIĞI AMELİYATLARININ YAPILDIĞI MERKEZ HALİNE GELDİ"

Doç. Dr. Oğuz Özden Cebeci, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Aslında üretra darlığı ameliyatlarının adı 'üretroplastidir'. Üretroplasti ameliyatlarının dünyada tarihi çok eski. Üretroplasti 1870 yılında ilk defa yapılmış ve 100 yıldır dünyanın çeşitli merkezlerinde yapılıyor. Türkiye'de de bu komplike ameliyatı yapan çok az sayıda merkez var. Kocaeli Şehir Hastanesi de açıldığı günden beri üretra darlığı ameliyatlarının yapıldığı bir merkez haline geldi. Üretra darlığı ameliyatı Kocaeli'de ilk defa yapılıyor. Yaşlılar, 'Ben artık yaşlandım. Böyle idrar yapmam lazım' diye düşünüyorlar ama aslında üretra darlığının tanısı çok zor değil. Sadece üroloji uzmanına başvurmaları yeterli. Tedavi süreci bazen komplike olabiliyor ama sonuç olarak üretra darlığı tedavisinde mühim olan hastanın hayat kalitesini arttırmak. Üretroplasti ameliyatı ürolojinin rekonstrüktif üroloji kısmına giriyor. Büyük üniversite merkezlerinde İstanbul'da, İzmir'de, Adana'da var. Anadolu'nun çeşitli yerlerinde de seçilmiş noktalarda var ama sonuç olarak yoğun olarak yapıldığı birkaç merkez var. Kocaeli Şehir Hastanesi de bunlardan biri."



"Yeni üretra kanalı oluşturuyoruz"

Kapalı ameliyat yönteminde başarı şansının yüzde 50, açık ameliyatta ise bu oranın yüzde 85, 90'lara çıktığını söyleyen Cebeci, "Biz bu ameliyatta idrar kesesinden ama çoğunlukla dudak içinden doku parçası alıp üretraya yama yapıyoruz. Yani yeni üretra kanalı oluşturuyoruz. Bir nevi doku transferi yapıyoruz. Hastaların başvurma sıkıntısından veya diğer hastalıklarla karıştırıldığından dolayı belli bir insidans çalışması yok ama bu hastalar açıkçası kapalı ameliyatları çok sık olmuş oluyor. Mesela geçen hafta bir hastaya açık ameliyat yaptık. Daha önce 47 kere kapalı ameliyat olmuştu. Kapalı ameliyatlar tekrarlıyor. Biz o hastaya 48'inci ve inşallah son ameliyatını yaptık. Üretra darlığı insanın hayat kalitesini çok düşüren hastalıktır. Vatandaşlar bu tip bir hastalıktan şüphe ediyorsa üroloji kliniğine başvurması ve çok basit testleri yaptırtarak tanısını koydurması mümkün" dedi.