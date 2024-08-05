Uzmandan anne babaları uyarı! İşte sünnet için ideal yaş aralığı...

Erkek çocuklar için oldukça önemli bir deneyim olan sünnet ile ilgili Üroloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Muzaffer Akçay, sünnetin zamanlaması, çocuğun yaşı, kullanılan yöntem ve uygulanma şartları önem taşıdığını ifade ederek sünnet için ideal yaşları sıraladı.

AA Giriş Tarihi: 05.08.2024 15:40 PAYLAŞ ABONE OL

Yayınlanan bazı makalelere göre çocuk doğduktan sonraki iki yılda tuvalet eğitimi verilmeli ve tuvalet eğitimi öncesi sünnet yapılmalıdır. Ayrıca Akçay, 2 ila 6 yaş aralığında olan erkek çocuklar için psikososyal gelişim açısından harici bir tıbbi zorunluluk olmadıkça sünnetin önerilmediğini ifade etmiştir.

SÜNNET İÇİN ÖNERİLEN YAŞ ARALIĞI Açıklamada görüşlerine yer verilen Üroloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Muzaffer Akçay, sünnet için 2 yaş öncesi ve 6 ila 10 yaş arasının önerildiğini belirtti. Doç. Dr. Akçay, "Sünnet, penis kanseri gibi hastalıklara karşı koruyucudur. Bu yüzden sünnet özellikle ilk 2 yaş için daha uygundur." ifadelerini kullandı. Sünnet yaşının çocuk özelinde düşünülmesi gerektiğine dikkati çeken Akçay, "Çocuğun doğuştan sünnetli olması (hipospadias) yani sünnet derisinin olmaması, çocuğun fazla kilolu olmasından ötürü gömük penisinin olması veya psikolojik sebeplere ve aile dinamiklerine bağlı sünnet için önerilen yaş aralığı değişmektedir. Çocuğun doğumundan sonra ilk 2 yaş içinde, tuvalet eğitimi öncesinde sünnet olmasını öneren makaleler literatürde mevcuttur. 2-6 yaş aralığında çocuktaki psikososyal gelişim açısından harici bir tıbbi zorunluluk olmadıkça sünnet önerilmemektedir. Diğer önerilen yaş aralığı ise 6-10 yaş aralığıdır." bilgisini verdi.