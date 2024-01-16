"Barbie furyası" vücudu bozuyor! Geri dönüşü olmayan estetik talebi kişileri tehdit ediyor

Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Uzmanı Prof. Dr. Yakup Çil, tek tip estetiğin tehlikeleri hakkında açıklamalarda bulundu. Estetik ameliyatların dünyada artarak devam ettiğini dile getiren Prof. Dr. Çil, "Estetik ameliyatlardaki artış ne yazık ki beraberinde yeni tehlikeleri de ortaya çıkarmaktadır. Bu tehlikelerden en dikkat çekeni ise tek tip insan görünümü ortaya çıkarmaya çalışmak gibi gözükmektedir. Tek tip dudak, tek tip burun, tek tip göz yapısı isteği en çok karşımıza çıkan durumlardır" diye konuştu.

"Barbie bebeğe benzemek için bel bölgesindeki kaburgasını aldırma ameliyatlarının yaygınlaşması bu duruma en güzel örnektir. Böylece insanlar Barbie karakteri gibi daha ince bir bel yapısına sahip olmaya çalışmaktadır. Barbie bebek gibi gerçek hayatta var olmayan bir karakter için vücudumuzda çok büyük değişiklikler yaptırmak, zaman içerisinde büyük sıkıntılara yol açabilir. Önceleri çok beğenilen bir estetik görünüm zaman içerisinde beğenilmemeye başlayabilir, bu yüzden çok daha fazla ve sıkıntılı cerrahi işlemler yaptırmamız gerekebilir."

Tek tip görünümde en sıkıntılı durumlardan birinin de gerçek olmayan Barbie bebek karakterlerine benzeme isteği olduğuna dikkat çeken Prof. Dr. Çil, şu bilgileri paylaştı:

Tek tip estetiğe artan talebe değinen Prof. Dr. Çil, "Öncelikle iletişim ağının çok yaygınlaşması, sosyal medyada insanların paylaşımları estetikte vatandaşların talebine yön verebiliyor. Ayrıca bilinen modellere benzeme isteği de insanların tek tip estetik görünüme yönelmesinde etkili olabilir" dedi.

BEĞENDİKLERİ ÜNLÜNÜN RESMİ İLE GELİYORLAR

İnsanların ünlü ve popüler insanlara benzeme isteğinin ne yazık ki tek tip estetik görünümü isteğini artırdığını söyleyen Prof. Dr. Çil, "Estetik işlemler için beğendiği ünlü kişinin resimleri ile gelen kişilerin sayısı gün geçtikçe artmaktadır. Bu durum da etrafımızda gün geçtikçe tek tip burun, tek tip dudak, tek tip yüz görünümlü insan sayısını artırabilmektedir" dedi.

TEK TİP OLMA İSTEĞİ, KİŞİNİN VÜCUT YAPISINA UYGUN DEĞİL

Tek tip estetiğin önüne nasıl geçilebileceğini belirten Prof. Dr. Çil, "Öncelikle insanların görünümleri genetik yapılarındaki farklılıklarından dolayı aynı değildir. Bu durum da normal hayatın bir parçasıdır. Sosyal medya ve diğer platformlarda tek tip görünümün her zaman güzel olmayacağı insanlara anlatılarak tek tip görünüm talebi azaltılabilir. Her insanın tek tip şekle dönüştürülmeye çalışılmasının kişinin vücut yapısına uygun olmayacağı bilgisi paylaşılmalıdır" şeklinde konuştu.