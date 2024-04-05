Gençlik aşısı deyip yaptırmayın! Cildinizi parçalayabilir...

Gençlik aşısı uygulaması sonrasında hiçbir etki görmediğini söyleyen veya alerjik bir reaksiyonla karşılaşan kişilerin, uygulamanın yapıldığı klinik veya merkezden hangi ürünün kullanıldığını sorgulaması gerektiğini söyleyen Dr. Yıldırım, "Bu, kullanıcıların sağlık ve güvenliklerini korumak için önemli bir adım. Ayrıca, güvenilir ve ruhsatlı kliniklerde bu tür işlemlerin yapılması, olası riskleri en aza indirir ve istenmeyen sonuçların önüne geçebilir" ifadelerini kullandı.

"HER YAŞTA YETİŞKİNE UYGULANABİLİR"

Güzellik ve sağlık arasındaki dengeyi korumak için, tüketicilerin dikkatli olması ve güvenilir kaynaklardan temin edilen ürünleri tercih etmesi gerektiğini belirten Dr. Yıldırım, "Gençlik aşıları, her yaşta yetişkine uygulanabilir fakat hamileler, emziren anneler, cilt enfeksiyonu olanlar veya cilt kanseri öyküsü olanlar gençlik aşısı yaptırmamalı. Yaptırılan işlemlerin ardından ciltte hafif bir kızarıklığın veya şişliğin olması beklenir ve bu belirtiler de zaten bir iki saat içerisinde kaybolur" dedi.