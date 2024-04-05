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Gençlik aşısı deyip yaptırmayın! Cildinizi parçalayabilir...

Güzellik endüstrisindeki son trendlerden biri olan gençlik aşılarının içerikleri hakkında uyarılarda bulunan Dermatoloji Uzmanı Dr. Eda Yıldırım, “Laboratuvarlar tarafından üretilen aşıların yanı sıra, piyasada güvenilmeyen içeriklere sahip ve düşük fiyatlarla satılan sahte gençlik aşıları da mevcut. Ucuz olmaları nedeniyle cazip gelen bu ürünler, ciltte kaşıntı, yanma ve alerjik reaksiyonlara yol açabilir. Hatta bazı durumlarda hiçbir etki göstermeyebilir” ifadelerini kullandı.

DHA
Giriş Tarihi: 05.04.2024 16:28
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Gençlik aşısı deyip yaptırmayın! Cildinizi parçalayabilir...

Hyalüronik asit, vitaminler, aminoasitler, kolajenler, peptitler gibi aktif içeriklerle formüle edilen gençlik aşıları hakkında açıklamalarda bulunan Dermatoloji Uzmanı Dr. Eda Yıldırım, güvenilir ve ruhsatlı kliniklere gidilmesi yönünde uyarılarda bulundu.

"GÜVENİLİR VE RUHSATLI KLİNİKLERDE YAPTIRIN"

Gençlik aşısı uygulaması sonrasında hiçbir etki görmediğini söyleyen veya alerjik bir reaksiyonla karşılaşan kişilerin, uygulamanın yapıldığı klinik veya merkezden hangi ürünün kullanıldığını sorgulaması gerektiğini söyleyen Dr. Yıldırım, "Bu, kullanıcıların sağlık ve güvenliklerini korumak için önemli bir adım. Ayrıca, güvenilir ve ruhsatlı kliniklerde bu tür işlemlerin yapılması, olası riskleri en aza indirir ve istenmeyen sonuçların önüne geçebilir" ifadelerini kullandı.

"HER YAŞTA YETİŞKİNE UYGULANABİLİR"

Güzellik ve sağlık arasındaki dengeyi korumak için, tüketicilerin dikkatli olması ve güvenilir kaynaklardan temin edilen ürünleri tercih etmesi gerektiğini belirten Dr. Yıldırım, "Gençlik aşıları, her yaşta yetişkine uygulanabilir fakat hamileler, emziren anneler, cilt enfeksiyonu olanlar veya cilt kanseri öyküsü olanlar gençlik aşısı yaptırmamalı. Yaptırılan işlemlerin ardından ciltte hafif bir kızarıklığın veya şişliğin olması beklenir ve bu belirtiler de zaten bir iki saat içerisinde kaybolur" dedi.

Aşıların hyaluronik asit, peptitler, antioksidanlar gibi içerikleri sayesinde cildin nem dengesini sağladığına, kolajen üretimini artırdığına ve cildi yenilediğine vurgu yapan Dr. Yıldırım, "İşlem sonrasında cildi güneşten korumak ve nemlendirmek çok önemli" şeklinde konuştu.

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