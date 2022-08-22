Göz kapaklarınıza dikkat! Yaşlanmanın ilk sinyalleri mi?

ÜST GÖZ KAPAĞI SARKMASI YÜZ İFADESİNİ ETKİLİYOR

Göz çevresindeki değişimler sadece yüz şeklini değil yüz ifadesini de değiştirebiliyor. Kirpiklere doğru inen torbalara bir de kaş düşmesi eşlik ediyorsa; mutsuz, yorgun ve olduğundan daha yaşlı bir görünüm kaçınılmaz oluyor. Nasıl hissettiğiniz biraz da nasıl göründüğünüze bağlıdır. Aynaya her baktığınızda, ruh haliniz yüz ifadenizden kopya çekebilir. Bu da işin estetik kaygıya dönüşen psikolojik boyutu.

ÜST GÖZ KAPAĞI SARKMASI SADECE ESTETİK BİR PROBLEM DEĞİL

Üst göz kapağı sarkması; müdahale edilmediği müddetçe yıllar içerisinde giderek artan fizyolojik bir sorun haline dönüşebilir. Daha iyi görebilmek için göz kapağını elleriyle kaldırmak zorunda hisseden kişilere denk geliyoruz. İleri seviye üst göz kapağı sarkması, görme alanının kaybolmasına sebebiyet veren bir durum. Kısacası hem bakış kalitesi etkileniyor hem de görme kalitesi.