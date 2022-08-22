Göz kapaklarınıza dikkat! Yaşlanmanın ilk sinyalleri mi?

Konu hem kadınları hem de erkekleri ilgilendiriyor. Üst göz kapağı sarkması sadece estetik bir sorun değil; görme fonksiyonu ile ilgili kısıtlayıcı etkilere sahip bir deformasyon. Estetik Plastik Ve Rekonstrüktif Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Yücel Sarıaltın; üst göz kapağında meydana gelen gevşeme ve sarkma probleminde en büyük etkenin genetik yatkınlık olduğunu ve bu sorunun kişileri olduklarından daha yaşlı gösterdiğini söyledi. Üst göz kapağı sarkmasının bazen 20'li yaşlarda dahi görüldüğünün altını çizen Sarıaltın; müdahale edilmediği müddetçe sorunun zamanla daha da derinleşebileceğine dikkat çekti. İşte detaylar…
ÜST GÖZ KAPAKLARI YAŞLANDIĞIMIZ İÇİN Mİ SARKIYOR YOKSA SARKTIKLARI İÇİN Mİ YAŞLI GÖRÜNÜYORUZ?
Zaman içerisinde cildin dermal tabakasında kolajen seviyesi azalmaya başlıyor. Bununla beraber, epidermis kalınlığı azalarak, dış etkenlere karşı daha hassas ve savunmasız hale geliyor. Cilt altı bağ dokuların zayıflaması ve kolajen düşüşüne bağlı nem kaybı, cildin gevşemesine ve sarkmasına sebep oluyor. Tüm bu süreçlerden göz kapaklarının etkilenmemesini bekleyemeyiz. Göz kapağı vücudumuzdaki diğer bölgelere kıyasla daha ince ve hassas bir yapıda. Oldukça da hareketli bir bölge Bu değişimlerin 40'lı yaşlarla birlikte başlaması, haliyle bu durumu doğrudan ve salt olarak yaşlanmayla ilişkilendirmemize yol açıyor. Oysaki üst göz kapağı sarkması sorununa çok genç yaşta kişilerde de denk gelebiliyoruz. Genetik faktörler bu noktada belirleyici oluyor. Bu deformasyonla; kalıtımsal bir şekilde, erken yaşlarda da karşılaşabiliyoruz. Buna ek olarak aşırı mimik yapan kişilerde sarkma sürecinin hızlandığını gözlemliyoruz.
YAŞAM TARZI NE KADAR ETKİLİ?
Yaşlanma sürecini; hem sağlık hem de estetik açıdan hızlandıran / yavaşlatan önemli unsurlardan bir tanesi de yaşam tarzı. Sağlıksız beslenme, hareketsiz bir yaşam, duygusal stres, sigara, aşırı alkol, uyuşturucu, uyku düzensizliği gibi faktörlerin olumsuz etkilerini göz çevresinde gözlemlemek mümkün. Yani kişiler bu sorunu hem çevresel hem de kalıtımsal faktörler sebebiyle yaşayabiliyorlar.
ÜST GÖZ KAPAĞI SARKMASI YÜZ İFADESİNİ ETKİLİYOR
Göz çevresindeki değişimler sadece yüz şeklini değil yüz ifadesini de değiştirebiliyor. Kirpiklere doğru inen torbalara bir de kaş düşmesi eşlik ediyorsa; mutsuz, yorgun ve olduğundan daha yaşlı bir görünüm kaçınılmaz oluyor. Nasıl hissettiğiniz biraz da nasıl göründüğünüze bağlıdır. Aynaya her baktığınızda, ruh haliniz yüz ifadenizden kopya çekebilir. Bu da işin estetik kaygıya dönüşen psikolojik boyutu.
ÜST GÖZ KAPAĞI SARKMASI SADECE ESTETİK BİR PROBLEM DEĞİL
Üst göz kapağı sarkması; müdahale edilmediği müddetçe yıllar içerisinde giderek artan fizyolojik bir sorun haline dönüşebilir. Daha iyi görebilmek için göz kapağını elleriyle kaldırmak zorunda hisseden kişilere denk geliyoruz. İleri seviye üst göz kapağı sarkması, görme alanının kaybolmasına sebebiyet veren bir durum. Kısacası hem bakış kalitesi etkileniyor hem de görme kalitesi.