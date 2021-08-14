Kalıcı hasarlara neden oluyor

Kişisel görünümüne özen gösterenlerin en çok önem verdiği şeylerden biri beyaz ve temiz dişlere sahip olmak. Ancak zamanla, tükettiğimiz besinler başta olmak üzere kullanılan ilaçlar ya da yapısal nedenler, dişlerin sararmasına ya da lekenmelere yol açabilir. Bu lekelerden ise ağartma yöntemiyle kurtulmak mümkün. Peki, bu işlem nasıl yapılıyor ve sonrasında bakım yaparken nelere dikkat etmek gerekiyor? Doç. Dr. Özgür Irmak'tan, diş beyazlatma ve bakımı hakkında önemli ipuçları...

DİŞLER NEDEN RENK DEĞİŞTİRİR?

Günlük hayatımızda tükettiğimiz, çay, kahve, alkol gibi içecekler ve boyayıcı yiyeceklerin diş minesine tutunarak dişte renklenmeye neden olabileceğini söyleyen Doç. Dr. Özgür Irmak, dişlerdeki renk değişiminin en önemli sebeplerinin başında ise tütün kullanımının geldiğini söylüyor. Yaş faktörünün de dişlerdeki renk değişimlerinde belirleyici faktörlerden olduğunu belirten Doç. Dr. Özgür Irmak "Dış mine tabakası fırçalama ve diğer faktörler nedeniyle zamanla aşınır. Aşınma sonucu incelen minenin altında daha sarımsı renkteki dentin tabakası yüzeyden yansır ve sonuçta diş daha sarı renkte görünür" diyor. Bazı lekelenmelerin, diş hekimi tarafından yüksek devirli fırça yardımıyla temizlenebileceğini söyleyen Doç. Dr. Irmak, dişin içine işlemiş, antibiyotik kaynaklı veya yaşlanmaya bağlı renklenmeler içinse ağartma tedavisi uygulanması gerektiğini belirtiyor.