Kepçe kulak çocuklarda özgüven kaybına neden oluyor!

Kulak görünümünün kafa bölgesinden dışarı ve dik bir şekilde uzanması halk arasıda kepçe kulak olarak bilinmektedir. Karşı açıdan ya da arkadan ilk bakışta kendini belli eden kepçe kulaklar kişiye özgüven açısından zarar vermektedir. Özellikle ergenlik döneminde özgüven problemi yaratan kepçe kulak görnümünün tedavi mümkündür. Okul öncesi çocuklarda ve 5 yaş sonrası operasyonun gerçekleştirilmesi için en uygun zamandır.

KEPÇE KULAK ESTETİĞİ NASIL YAPILIR?

Kişinin ihtiyacına göre doğru teknik belirlenmelidir. Bu sayede doğal ve estetik açıdan doğru bir görünüm elde edilir. İşlem öncesinde uzman hekim kişinin yüz ve burun hatlarını detaylı olarak inceleyerek göz önünde bulundurmalıdır. Operasyon sonrası oluşacak görüntüyü hekim, danışanına detaylı olarak anlatmalıdır. Danışanın tercihine göre genel ya da loka anestezi tercih edilebilir. Ortalama işlem süresi ise 2 saatti bulabilir. Kesi yeri kulak arkası olduğu için işlem sonrası iz görülmez ve zaman içerisinde iz en makul düzeyde iyileşir. İşlem sonrası uzman hekimin tavsiyelerini dinlemek önemlidir. 5 gün boyunca bandaj kullanılması gerekir, 12. Günde ise dikişler alındığı için kişi günlük yaşantısına geri dönebilir. 8 hafta boyunca ise geceleri uyku esnasında koruyucu bandajlar takılmalıdır. 3 ay boyunca ağır egzersiz ve yük kaldırmaktan uzak durulmalıdır.

KEPÇE KULAK AMELİYATI İLE İLGİLİ MERAK EDİLENLER

Kepçe kulak ameliyatı komplikasyonu düşük risk grubunda yer almaktadır. Nadiren karşılaşılan sorun ise erken dönem kanama geç dönem kulaklarda asimetri oluşmasıdır. Asimetrinin ilerlediği durumlar tespit edilirse kişinin talebi doğrultusunda tekrar işlem yapılabilmektedir.

Dikkat edilmesi gereken nokta ise operasyon öncesinde alanında uzman bir hekim tercih edilmesidir.