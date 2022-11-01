Uzmanı uyarıyor! Patentsiz ve kalitesiz epilasyon cihazları ciltte hasar bırakıyor

Pandeminin ardından eski ivmesine kavuşan kişisel güzellik ve bakım sektöründe yoğun talep alan uygulamalardan lazer epilasyonların 2022’yi 569 milyon dolarla kapatması bekleniyor. Epilasyonda en çok, kalıcı ve sağlıklı çözüm sunan buz lazerin rağbet gördüğünü söyleyen Estetisyen Sibel Maraşlı, patentsiz ve kalitesiz güzellik cihazlarının kullanıldığı merkezler hakkında uyardı.

DHA Giriş Tarihi: 01.11.2022 11:40 PAYLAŞ ABONE OL

Pandemiden etkilenen bazı sektörler halen eski ivmesine kavuşamazken, teknolojik gelişmeleri avantaja çeviren güzellik ve kişisel bakım merkezleri büyümesini sürdürüyor. Son teknolojiyle üretilen cihazlar bireylerin ihtiyaçlarına birebir çözüm sunarken, vücudun tüm bölgelerindeki istenmeyen tüylerin kolaylıkla yok edilmesini sağlayan lazer epilasyonların popülerliği artıyor. Market Data Forecast'in konuya dair gerçekleştirdiği araştırmaya göre, 2021'de 464 milyon dolar değerinde olan küresel lazer epilasyon pazarının, bu yılı 569 milyon dolarla kapatacağı öngörülüyor. Pazarın 2027'de kadar yüzde 22,64'lük bir büyüme kaydederek 1,5 milyar dolara ulaşması bekleniyor. Kısıtlamalarının ardından ivmesini artıran epilasyon pazarında güzellik merkezlerine taleplerin yükselmesini değerlendiren Estetisyen Sibel Maraşlı ise epilasyonda tüketicilerin ihtiyaçlarına ve doğru bilinen yanlışlara ışık tuttu.

Tüy almak için geliştirilen ürün ve cihazların doğru yöntemlerle kullanılmadığı takdirde birçok komplikasyona neden olabileceğini belirten Estetisyen Sibel Maraşlı, "Pandemi döneminde farklı sektörlerden birçok işletmede olduğu gibi güzellik merkezleri de geçici olarak hizmetlerine ara verdi. Süreç boyunca kişisel bakımına odaklanma fırsatı yakalayan birçok kişi, e-ticaret yoluyla satın alınan epilasyon ürünlerini kullansa da kalıcı çözümlere ulaşmak isteyenler kısıtlamaların ardından özellikle buz lazer uygulaması için güzellik merkezlerinin yolunu tuttu. Epilasyon cihazlarının doğru kullanılmadığı sürece olumsuz sonuçlara yol açması ise bu işlemi alanında yetkin profesyonellerin yapması gerekliliğini doğurarak, doğru güzellik ve bakım merkezini seçmenin önemini artırdı" dedi.