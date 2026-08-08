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Çocukları ekran başından koparıp alan 7 etkinlik! Büyüdüğünde sadece bunları hatırlayacak
Çocukları ekran başından koparıp alan 7 etkinlik! Büyüdüğünde sadece bunları hatırlayacak
Yaz tatilinin hızla sonuna yaklaşırken, çocuklarla birlikte geçirilecek her an daha da değerli hâle geldi. Üstelik güzel anılar biriktirmek için uzun yolculuklara ya da yüksek bütçelere ihtiyaç yok. Bir parkta oynanan oyun, birlikte izlenen gün batımı ya da yapılan küçük bir keşif yürüyüşü, çocukların hafızasında yıllarca yaşayacak anılara dönüşebiliyor. İşte yazın son günlerini hem eğlenceli hem de unutulmaz kılacak yedi açık hava etkinliği...
Giriş Tarihi: 08.08.2026 10:06
Güncelleme Tarihi: 08.08.2026 10:07