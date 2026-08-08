Çocukları ekran başından koparıp alan 7 etkinlik! Büyüdüğünde sadece bunları hatırlayacak

Yaz tatilinin son günleri... Çocuklar için "biraz daha tatil" demek, anne babalar içinse "okul hazırlıkları başlıyor" anlamına geliyor. Oysa bu kısa zamanı alışveriş merkezlerinde ya da ekran karşısında geçirmek yerine, birlikte unutulmayacak anılara dönüştürmek mümkün. Üstelik bunun için büyük bütçelere de ihtiyaç yok. Bir top, biraz merak ve birlikte geçirilen birkaç saat... Çocukların yıllar sonra hatırlayacağı şey de zaten tam olarak bu.