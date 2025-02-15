Özel okullar zamda sınır tanımıyor! Aileler 120 bin ödüyor çocuklar aç...

İkindi kahvaltısı denilen bir öğün var, öğrenciler geçiştirildiğini söylüyorlar, yani göstermelik bir öğün. Neler var diye soruyorum çocuklara, "Bir iki, susamlı çubuk, puding, küçücük kurabiye ya da avuç içine sığacak kadar simit..." diye anlatıyorlar. Veliler, "Çocuklarımız günü iki dilim salatalık ve iki çubuk kreker ile geçiriyor. Üstelik buna en az 120 bin lira para ödüyoruz. Madem bu paralı bir seçenek o zaman biz de bu ücretin karşılığına denk gelecek hizmet istiyoruz" diyorlar.