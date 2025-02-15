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Özel okullar zamda sınır tanımıyor! Aileler 120 bin ödüyor çocuklar aç...
Özel okullar zamda sınır tanımıyor! Aileler 120 bin ödüyor çocuklar aç...
Artan özel okul ücretleri özellikle son birkaç yıldır değişen fiyat skalasıyla gündemden düşmüyor. Ailelerin neredeyse hepsi bu konuda dertli. Milli Eğitim Bakanlığı'nın belirlediği tavan ücret sınırlandırılmasına rağmen diğer kalemlere eklenen fahiş ücretler ailelerin cebini yormaya devam ediyor. Pınar Yıldız Yüksel bu haftaki yazısında özel okullardaki çocukların, yıllık 120 bini bulan yemek ücretlerini kaleme aldı.
Giriş Tarihi: 15.02.2025 10:34
Güncelleme Tarihi: 15.02.2025 11:15