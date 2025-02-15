Roza Galeri Roz Aile Özel okullar zamda sınır tanımıyor! Aileler 120 bin ödüyor çocuklar aç...

Özel okullar zamda sınır tanımıyor! Aileler 120 bin ödüyor çocuklar aç...

Artan özel okul ücretleri özellikle son birkaç yıldır değişen fiyat skalasıyla gündemden düşmüyor. Ailelerin neredeyse hepsi bu konuda dertli. Milli Eğitim Bakanlığı'nın belirlediği tavan ücret sınırlandırılmasına rağmen diğer kalemlere eklenen fahiş ücretler ailelerin cebini yormaya devam ediyor. Pınar Yıldız Yüksel bu haftaki yazısında özel okullardaki çocukların, yıllık 120 bini bulan yemek ücretlerini kaleme aldı.

PINAR YILDIZ YÜKSEL
Giriş Tarihi: 15.02.2025 10:34 Güncelleme Tarihi: 15.02.2025 11:15
Özel okullar zamda sınır tanımıyor! Aileler 120 bin ödüyor çocuklar aç...

Özel okullardaki yemek ücretleri, okul fiyatı ile yarışır hale geldi. Buna karşılık, öğrencilerin yarısı eve aç dönüyor. Açlıktan derse odaklanma sorunu yaşayanlar da var. Yasak olduğu için aileler çocuklarının çantasına kraker bile koyamıyor. Yıllık 120 bini bulan yemek ücretleri karşılığında öğrenciler aç geziyor. Bakanlığımız, kartopu gibi büyüyen bu soruna bir çözüm bulmalı. Söz konusu olan çocuklar ve ortada trajikomik bir durum var.

Özel okullar zamda sınır tanımıyor! Aileler 120 bin ödüyor çocuklar aç...

Özel okul fiyatları açıklandı. Ücretler oldukça yüksek. Ancak diğer yandan toplanınca okul fiyatına denk gelen başka harcamalar da mevcut. Okul ve servis ücretleri... Maalesef ki, özel okullarda 4. sınıf bitene kadar yemekhanede yemek mecbur tutuluyor.

Özel okullar zamda sınır tanımıyor! Aileler 120 bin ödüyor çocuklar aç...

Bu süre içinde öğrenciler okul kantinini de asla kullanamıyor. Ancak alerji ya da kronik hastalıklar raporlanırsa, öğrencinin evden kendine yemek getirmesine izin veriliyor. Yani, anaokulunu da sayarsak, beş yıl özel okullara yemek ücreti ödemek zorundasınız.

Özel okullar zamda sınır tanımıyor! Aileler 120 bin ödüyor çocuklar aç...

AİLELER 120 BİN ÖDÜYOR, ÇOCUKLAR AÇ
Gelelim yemek ücretlerine, yeni dönemde yemek ücretleri 118 bin liradan başlıyor. Bu fiyat yukarı doğru tırmanıyor. KDV'si ekli değil, o ayrıca yüzde 10'u olarak hesaplanıp ekleniyor. Bir ilkokul öğrencisi dokuz ay boyunca okulda bu fiyata ne yiyebilir, dersiniz? Hatta 2 ara tatil ve sömestiri, milli bayramlar ve kar tatillerini de çıkarırsanız, 7 ay kalıyor geriye... Birçok okulun yemek menüsünü inceledim. Velilerle görüştüm. Kendim de tecrübe ediyorum. Bu fiyatlar ödenmesine rağmen, çocukların yarısından fazlası gün boyu aç kalıyor. Bunun nedenini de araştırdım, çocuklarla konuştum. "Çorbalar soğuk ve puding kıvamında oluyor, pilavlar lapa, kahvaltıda seçenek az, yemeklerde aşırı sos kullanılıyor" diyorlar.

Özel okullar zamda sınır tanımıyor! Aileler 120 bin ödüyor çocuklar aç...

İkindi kahvaltısı denilen bir öğün var, öğrenciler geçiştirildiğini söylüyorlar, yani göstermelik bir öğün. Neler var diye soruyorum çocuklara, "Bir iki, susamlı çubuk, puding, küçücük kurabiye ya da avuç içine sığacak kadar simit..." diye anlatıyorlar. Veliler, "Çocuklarımız günü iki dilim salatalık ve iki çubuk kreker ile geçiriyor. Üstelik buna en az 120 bin lira para ödüyoruz. Madem bu paralı bir seçenek o zaman biz de bu ücretin karşılığına denk gelecek hizmet istiyoruz" diyorlar.

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