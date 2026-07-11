Tablet başındaki çocuğunuzun beyninde neler oluyor?
Tatil devam ederken evlerde çocukların uyku ve yemek düzeni artık yok gibi... Aileler "Yazın tadını çıkarsın" diyerek kuralları esnetti. En çok duyulan cümle, "Artık tableti bırak!" Tablet alındığında öfke nöbeti geçiren çocuklara karşı annebabalar ne yapacağını bilmiyor. Uzmanlara göre asıl sorun tablet değil, ekranla kurulan alışkanlık. Kriz anında doğru yaklaşım ise bağırmak değil, sakince sınırları korumak...
Giriş Tarihi: 11.07.2026 09:50
Güncelleme Tarihi: 11.07.2026 09:57