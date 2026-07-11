Tablet başındaki çocuğunuzun beyninde neler oluyor?

AİLECE DİJİTAL DETOKS ZAMANI

Belki bu yaz ailece küçük bir anlaşma yapabilirsiniz. Akşam yemeğinde telefon yok. Arabada kısa mesafelerde telefon yok. Her gün en az bir saat herkes için ekransız zaman var. Sadece çocuk için değil... Anne için de baba için de... Çünkü çocuklar kuralları değil, örnekleri takip ediyor. Yıllar sonra bu yazdan geriye hangi anılar kalacak? Saatlerce izlenen videolar mı? Yoksa birlikte oynanan bir tabu oyunu, mutfakta yapılan kek, parkta edilen bir sohbet, gece balkonda sayılan yıldızlar mı? Belki de ekranla mücadele etmenin yolu onu düşman ilan etmekten geçmiyor. Asıl mesele, çocuğun hayatını ekrandan daha güzel şeylerle doldurabilmek. Bazen en etkili yöntem tableti elinden almak değil, elinden tutmaktır.