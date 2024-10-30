1 Kasım Akrep burcunda Yeni Ay geliyor! O burçlara adeta gökten şans yağıyor…

Ekim ayının bitmesi ve Kasım ayına 'merhaba!' dememizle beraber bir Yeni Ay bizi karşılıyor. Bu Yeni Ay, yeni başlangıçlar, taze fikirler ve keskin değişimler ile karşı karşıya kalacağız. Bu Yeni Ay döneminde beklenmedik gelişmeler yaşayabilir ve bazı küslükleri bitirebiliriz. 12 burcun etkileneceği bu dönemde aralarından en çok 3 burç etkilenecek; onların üzerine adeta şans yağacak. Peki, bu 3 burç hangileri? İşte detaylar…