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1 Kasım Akrep burcunda Yeni Ay geliyor! O burçlara adeta gökten şans yağıyor…

Ekim ayının bitmesi ve Kasım ayına 'merhaba!' dememizle beraber bir Yeni Ay bizi karşılıyor. Bu Yeni Ay, yeni başlangıçlar, taze fikirler ve keskin değişimler ile karşı karşıya kalacağız. Bu Yeni Ay döneminde beklenmedik gelişmeler yaşayabilir ve bazı küslükleri bitirebiliriz. 12 burcun etkileneceği bu dönemde aralarından en çok 3 burç etkilenecek; onların üzerine adeta şans yağacak. Peki, bu 3 burç hangileri? İşte detaylar…

Giriş Tarihi: 30.10.2024 15:57 Güncelleme Tarihi: 30.10.2024 15:57
1 Kasım Akrep burcunda Yeni Ay geliyor! O burçlara adeta gökten şans yağıyor…

İşte Akrep burcundaki Yeni Ay'dan en çok etkilenecek olan 3 burç!

1 Kasım Akrep burcunda Yeni Ay geliyor! O burçlara adeta gökten şans yağıyor…

Güneş burcunuzu okuduktan sonra yükselen burcunuzu da okumayı unutmayın.

1 Kasım Akrep burcunda Yeni Ay geliyor! O burçlara adeta gökten şans yağıyor…

YENGEÇ VE YÜKSELEN YENGEÇ BURCU

Yeni Ay'da en çok etki olacak burçlar arasında Yengeç ve yükselen Yengeç burcu geliyor.

1 Kasım Akrep burcunda Yeni Ay geliyor! O burçlara adeta gökten şans yağıyor…

Bu Yeni Ay döneminde kendilerini tazelenmiş ve yenilenmiş olarak hissedecek olan Yengeç burçları oldukça şanslı.

1 Kasım Akrep burcunda Yeni Ay geliyor! O burçlara adeta gökten şans yağıyor…

Bu dönemde yeni insanlarla tanışabilir ve yeni yerleri seyahat edebilirler.

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