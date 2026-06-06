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Roza Astroloji
6 Haziran’da değişime hazır olun! Satürn transiti o 3 burcun hayatını bir üst seviyeye taşıyor!
6 Haziran’da değişime hazır olun! Satürn transiti o 3 burcun hayatını bir üst seviyeye taşıyor!
6 Haziran 2026 Cumartesi günü, gökyüzündeki güçlü ve yapıcı enerjiler sayesinde adeta yeni bir devrin kapıları aralanıyor! Yapı, düzen ve sorumluluk gezegeni Satürn'ün kararlı Koç burcundaki bu özel transiti, tembelliğe ve ertelemeye meydan okurken; hayatını bir üst seviyeye taşımak isteyenler için muazzam bir güç vadediyor.
Giriş Tarihi: 06.06.2026 11:17
Güncelleme Tarihi: 06.06.2026 12:31