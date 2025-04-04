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Büyük değişim başlıyor! Nisan ayının en şanslı 3 burcu açıklandı: "Önlerinde kimse duramayacak..."

Nisan 2025, astrolojik olarak önemli bir dönüm noktası. Uzun bir bekleyişin ardından, yıldızlar nihayet 3 burç için büyük fırsatlar sunuyor. Şubat ve Mart aylarında gezegenler, özellikle Merkür, Venüs ve Mars retrograd hareketlerle geri gitmişti. Bu dönemde, Koç, Yengeç ve Terazi burçları geri adım atarak, hatalarını düzeltme ve yeni fırsatlar yaratma fırsatı bulmuştu. Ancak artık gezegenler ileri hareket etmeye başlıyor ve bu da üç şanslı burç için yeni bir başlangıcın habercisi oluyor. İşte o 3 burç...