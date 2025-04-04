Roza Galeri Roza Astroloji Büyük değişim başlıyor! Nisan ayının en şanslı 3 burcu açıklandı: "Önlerinde kimse duramayacak..."

Büyük değişim başlıyor! Nisan ayının en şanslı 3 burcu açıklandı: "Önlerinde kimse duramayacak..."

Nisan 2025, astrolojik olarak önemli bir dönüm noktası. Uzun bir bekleyişin ardından, yıldızlar nihayet 3 burç için büyük fırsatlar sunuyor. Şubat ve Mart aylarında gezegenler, özellikle Merkür, Venüs ve Mars retrograd hareketlerle geri gitmişti. Bu dönemde, Koç, Yengeç ve Terazi burçları geri adım atarak, hatalarını düzeltme ve yeni fırsatlar yaratma fırsatı bulmuştu. Ancak artık gezegenler ileri hareket etmeye başlıyor ve bu da üç şanslı burç için yeni bir başlangıcın habercisi oluyor. İşte o 3 burç...

Giriş Tarihi: 04.04.2025 09:07 Güncelleme Tarihi: 04.04.2025 09:09
Büyük değişim başlıyor! Nisan ayının en şanslı 3 burcu açıklandı: Önlerinde kimse duramayacak...

Merkür 7 Nisan'da Balık burcunda direkt hareket etmeye başlayacak. Bu, geçmiş haftalarda kafamızın karışmasına neden olan yanlış anlamalar, belirsizlikler ve iletişim kopukluklarının sona erdiği bir dönemi işaret ediyor. Artık düşüncelerimiz netleşmeye başlıyor ve ne yapmamız gerektiğine dair güçlü bir içgüdüsel yönelim oluşuyor.

Büyük değişim başlıyor! Nisan ayının en şanslı 3 burcu açıklandı: Önlerinde kimse duramayacak...

12 Nisan'da ise Venüs retrogradını sonlandırarak, kalp kırıklıkları ve duygusal belirsizlikleri geride bırakıyor. Bu gezegenin dönüşüyle birlikte, aşk ve yaratıcılık alanlarında akışa kapılmak ve güzelliği, sevgiyi daha fazla kabul etmek mümkün hale gelecek.

Büyük değişim başlıyor! Nisan ayının en şanslı 3 burcu açıklandı: Önlerinde kimse duramayacak...

TERAZİ BURCUNDA DOLUNAY

12 Nisan'da Terazi burcunda gerçekleşecek Dolunay, bu ayın bir başka önemli olayı. Bu dolunay, ilişkilerde denge arayışını ve kişisel hedeflere ulaşma yolundaki adımları gündeme getiriyor.

Büyük değişim başlıyor! Nisan ayının en şanslı 3 burcu açıklandı: Önlerinde kimse duramayacak...

Özellikle Venüs'ün de bu tarihlerde düz hareket etmeye başlamasıyla, sevgiyi, dengeyi ve samimi bağları yeniden gözden geçirme zamanı. Bu dolunay, gerçek anlamda neyi sevdiğimizi ve neye ihtiyacımız olduğunu fark etmemize yardımcı olacak.

Büyük değişim başlıyor! Nisan ayının en şanslı 3 burcu açıklandı: Önlerinde kimse duramayacak...

MARS'IN ASLAN BURCUNA GEÇİŞİ

18 Nisan'da Mars, Aslan burcuna geçerek hareketliliği artıracak. Bu geçiş, özellikle Yengeç burcundaki Mars retrogradının ardından kişisel gücümüzü yeniden keşfetmemize olanak tanıyacak.