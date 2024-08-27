Merkür retrosu sona eriyor! Yeni başlangıçlara merhaba diyen o burçlar…

Merkür retrosu genellikle yanlış anlaşılmalar ve plansız gelişmeler ile bilinir. Ancak bu zorlu retro sürecinin bitmesine oldukça az bir zaman kaldı. Bu süreçte, teknolojide ve günlük yaşantınızda meydana gelen aksaklıklar, eski meselelerin tekrar açılması sizleri oldukça zorlamış olabilir. Ancak, retronun sona eriyor olması yeni başlangıçlara merhaba diyebileceğinizi gösteriyor. Peki bu süreçte en şanslı burçlar hangileri olacak? İşte detaylar…