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Yükselen burcunuza göre siz kimsiniz? Karakterinizi işleyen gizli gerçek: “Doğduğunuz saat…”

Çevrenize burcunuzu söylediğinizde "Hiç o burca benzemiyorsun" cümlesini daha önce duydunuz mu? İşte bunun sebebi yükselen burcunuz olabilir! Yükselen burcunuz 'üç büyük' astrolojik yerleşimin bir parçasıdır. Peki nedir bu üç büyük yerleşim? Güneş burcu, yükselen burcu ve ay burcudur. Bugün sizlerle beraber inceleyeceğimiz yükselen burcu ise sizlerin davranışlarınızı ve karşı tarafa bıraktığınız ilk izlenimi gösterir. İşte detaylar…

Giriş Tarihi: 08.09.2024 16:30 Güncelleme Tarihi: 08.09.2024 16:30
Yükselen burcunuza göre siz kimsiniz? Karakterinizi işleyen gizli gerçek: Doğduğunuz saat…

Güneş burcunu hemen hemen herkes biliyordur ancak, en az güneş burcu kadar önemli olan yükselen burcunuzu biliyor musunuz? "Yükselen burç nasıl hesaplanır?" diyenler için doğum saati öne çıkan en önemli faktör. Doğum saatinize göre hesaplayabileceğiniz yükselen burcunuzu öğrendikten sonra yazımızı okumaya geçebilirsiniz.

Yükselen burcunuza göre siz kimsiniz? Karakterinizi işleyen gizli gerçek: Doğduğunuz saat…

YÜKSELEN KOÇ BURCU

Yükselen koç burçlar neşe ve hayat doludurlar. Ancak, bu neşelerinin yanında öfkeleri de büyüktür. Bir anda sinirlenebilen yükselen koç burcunun karşısında olmak istemezsiniz.

Yükselen burcunuza göre siz kimsiniz? Karakterinizi işleyen gizli gerçek: Doğduğunuz saat…

Lider olmak tam da onlara göredir.

Yükselen burcunuza göre siz kimsiniz? Karakterinizi işleyen gizli gerçek: Doğduğunuz saat…

Fikirleri son derece yaratıcıdır ve hemen uygulamaya koymak isterler. Bunun asıl nedeni ise sabırsız yapılarıdır.

Yükselen burcunuza göre siz kimsiniz? Karakterinizi işleyen gizli gerçek: Doğduğunuz saat…

YÜKSELEN BOĞA BURCU

Karşınızdaki kişi son derece inatçıysa muhtemelen yükselen boğa olabilir.

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