Yükselen burcunuza göre siz kimsiniz? Karakterinizi işleyen gizli gerçek: “Doğduğunuz saat…”

Çevrenize burcunuzu söylediğinizde "Hiç o burca benzemiyorsun" cümlesini daha önce duydunuz mu? İşte bunun sebebi yükselen burcunuz olabilir! Yükselen burcunuz 'üç büyük' astrolojik yerleşimin bir parçasıdır. Peki nedir bu üç büyük yerleşim? Güneş burcu, yükselen burcu ve ay burcudur. Bugün sizlerle beraber inceleyeceğimiz yükselen burcu ise sizlerin davranışlarınızı ve karşı tarafa bıraktığınız ilk izlenimi gösterir. İşte detaylar…