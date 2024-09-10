47 yaşındaki kadın 5 ayda belini 23 cm inceltti! "Her şeyi yedim ama günde 30 dakika..."

Huong, 1.60 metre boyunda bir kadın olarak giderek aldığı kilolarla daha fazla bedeninden rahatsız olmaya başlamış bir kadındı. 2000'li yılların başında gece vardiyaları ve sağlıksız beslenme alışkanlıkları nedeniyle baş ağrıları, sindirim sorunları ve solunum sorunları ile uğraşmaya başladı. Ayrıca çok az sağlık bilgisine sahipti.

