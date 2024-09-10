47 yaşındaki kadın 5 ayda belini 23 cm inceltti! "Her şeyi yedim ama günde 30 dakika..."
47 yaşındaki Nguyen Thi Huong adlı bir kadın, basit birkaç değişiklikle bir türlü veremediği kilolardan kurtuldu. Üstelik vücudunu da şekillendirerek! Bilimsel olarak dengelenmiş bir diyet ve egzersiz programı sayesinde sadece beş ayada belinden 23 santim inceldi ve artık ince ve formda bir vücuda sahip. İşte nasıl yaptığına dair o ipuçları...
Giriş Tarihi: 10.09.2024 08:37
Güncelleme Tarihi: 10.09.2024 08:41