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47 yaşındaki kadın 5 ayda belini 23 cm inceltti! "Her şeyi yedim ama günde 30 dakika..."

47 yaşındaki Nguyen Thi Huong adlı bir kadın, basit birkaç değişiklikle bir türlü veremediği kilolardan kurtuldu. Üstelik vücudunu da şekillendirerek! Bilimsel olarak dengelenmiş bir diyet ve egzersiz programı sayesinde sadece beş ayada belinden 23 santim inceldi ve artık ince ve formda bir vücuda sahip. İşte nasıl yaptığına dair o ipuçları...

Giriş Tarihi: 10.09.2024 08:37 Güncelleme Tarihi: 10.09.2024 08:41
47 yaşındaki kadın 5 ayda belini 23 cm inceltti! Her şeyi yedim ama günde 30 dakika...

Huong, 1.60 metre boyunda bir kadın olarak giderek aldığı kilolarla daha fazla bedeninden rahatsız olmaya başlamış bir kadındı. 2000'li yılların başında gece vardiyaları ve sağlıksız beslenme alışkanlıkları nedeniyle baş ağrıları, sindirim sorunları ve solunum sorunları ile uğraşmaya başladı. Ayrıca çok az sağlık bilgisine sahipti.

47 yaşındaki kadın 5 ayda belini 23 cm inceltti! Her şeyi yedim ama günde 30 dakika...

Kontrolsüz bir şekilde kilo aldı ve 71 kiloya ulaştı. Her ay bağışıklık sisteminin zayıflaması ve sık sık geçirdiği hastalıklar, onu aşırı kilolu ve akneye meyilli bir cilde sahip olmakla karşı karşıya kalmıştı.

47 yaşındaki kadın 5 ayda belini 23 cm inceltti! Her şeyi yedim ama günde 30 dakika...

Sağlığı ve görünümünü düşünen kadın kilo vermeye karar verdi. Huong, kilo verme çayı içmek, pirinç tüketimini azaltmak, sebze alımını artırmak ve genel gıda alımını azaltmak gibi birkaç kilo verme yöntemini denedi.

47 yaşındaki kadın 5 ayda belini 23 cm inceltti! Her şeyi yedim ama günde 30 dakika...

Bu çabalara rağmen kilosu değişmedi ve sağlığı daha da kötüleşti, bunun sonucunda mide ağrıları, baş dönmesi ve ishal ortaya çıktı.

47 yaşındaki kadın 5 ayda belini 23 cm inceltti! Her şeyi yedim ama günde 30 dakika...

Bir arkadaşı ona beslenmesini geliştirmek için ek sağlıklı, bitki bazlı öğünler içeren dengeli, bilimsel bir beslenme programı tanıttı.

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