55 yaşındaki kadın 50 kilo verdi! Zayıflama sırrını paylaştı: “Çayı böyle tükettim”

Hamilelik döneminde kilo alımı oldukça normaldir. Birçok kadın gibi, 55 yaşındaki Kerri Fitzgerald'da çocukları dünyaya geldikten sonra kilo aldı. Yaklaşık 116 kiloya ulaşan Fitzgerald, vücudunda fark etmiş olduğu bazı durumlar ile ilgili bir doktora gitti ve hayatının şokunu yaşadı. Öğrendikleri karşısında hazırlıksız yakalanan kadın, ameliyatsız bir şekilde 116 kilodan 66 kiloya düştü. Peki bunu nasıl başardı? İşte detaylar…