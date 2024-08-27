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55 yaşındaki kadın 50 kilo verdi! Zayıflama sırrını paylaştı: “Çayı böyle tükettim”

Hamilelik döneminde kilo alımı oldukça normaldir. Birçok kadın gibi, 55 yaşındaki Kerri Fitzgerald'da çocukları dünyaya geldikten sonra kilo aldı. Yaklaşık 116 kiloya ulaşan Fitzgerald, vücudunda fark etmiş olduğu bazı durumlar ile ilgili bir doktora gitti ve hayatının şokunu yaşadı. Öğrendikleri karşısında hazırlıksız yakalanan kadın, ameliyatsız bir şekilde 116 kilodan 66 kiloya düştü. Peki bunu nasıl başardı? İşte detaylar…

Giriş Tarihi: 27.08.2024 08:38 Güncelleme Tarihi: 27.08.2024 08:38
55 yaşındaki kadın 50 kilo verdi! Zayıflama sırrını paylaştı: Çayı böyle tükettim

Kilo verme süreci oldukça zorlu bir süreçtir. Sağlıklı bireylerin dahi zorluk çekebildiği bu süreçte Kerri Fitzgerald, yaşı, hastalığı ve menopozun etkisi ile daha da zorlanmıştı. Ancak tüm bunlara rağmen 27 ayda 66 kiloya düşmeyi başardı.

55 yaşındaki kadın 50 kilo verdi! Zayıflama sırrını paylaştı: Çayı böyle tükettim

Uzun yıllar boyunca kilo vermeyi denese de bu konuda başarılı olamıyor, tansiyon ve kolesterol seviyeleri yükseliyordu.

55 yaşındaki kadın 50 kilo verdi! Zayıflama sırrını paylaştı: Çayı böyle tükettim

Fitzgerald, 2011 yılında yürüyüşe bir şans vermeyi denedi.

55 yaşındaki kadın 50 kilo verdi! Zayıflama sırrını paylaştı: Çayı böyle tükettim

KOLLARDA KARINCALANMA HİSSİ

Alışveriş merkezinde yürümeye çalıştı ancak, kolları karıncalanmaya başladı.

55 yaşındaki kadın 50 kilo verdi! Zayıflama sırrını paylaştı: Çayı böyle tükettim

Ayrıca, soğuk havalarda yapmış olduğu yürüyüşlerde göğsünde çok fazla ağrı hissetmeye başlamıştı.

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