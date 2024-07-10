Roza Galeri Roza Diyet Angelina Jolie'nin muhteşem fiziğinin sırrını eğitmeni açıkladı! "Her gün 30 dakika boyunca..."

Angelina Jolie'nin muhteşem fiziğinin sırrını eğitmeni açıkladı! "Her gün 30 dakika boyunca..."

50'li yaşlarına yaklaşmasına rağmen Angelina Jolie'nin fiziği hala kendisine hayran bırakmaya devam ediyor. Bu fiziğini nasıl koruduğu ise aslında bir sır değil. Kişisel antrenörü, bu formülün "egzersiz rutininde" olduğunu söylüyor. İşte yaşlandırmayan o formül…