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Angelina Jolie'nin muhteşem fiziğinin sırrını eğitmeni açıkladı! "Her gün 30 dakika boyunca..."

50'li yaşlarına yaklaşmasına rağmen Angelina Jolie'nin fiziği hala kendisine hayran bırakmaya devam ediyor. Bu fiziğini nasıl koruduğu ise aslında bir sır değil. Kişisel antrenörü, bu formülün "egzersiz rutininde" olduğunu söylüyor. İşte yaşlandırmayan o formül…

Giriş Tarihi: 10.07.2024 11:26 Güncelleme Tarihi: 10.07.2024 11:28
Angelina Jolie’nin muhteşem fiziğinin sırrını eğitmeni açıkladı! Her gün 30 dakika boyunca...

Yoğun çalışma rutininin yanı sıra bir anne olarak da oldukça aktif bir hayatı bulunan Jolie, aslında bu yoğunluğuna rağmen oldukça etkili bir spor programına sahip.

Angelina Jolie’nin muhteşem fiziğinin sırrını eğitmeni açıkladı! Her gün 30 dakika boyunca...

Çok yönlü bir hayat yaşamak aynı zamanda egzersiz sıklığını, yaptığınız egzersiz türünü ve ne yediğinizi de içeren bir programa sahip olmak, aslında Jolie'nin efsanevi fiziğine erişmeyi mümkün kılabilir.

Angelina Jolie’nin muhteşem fiziğinin sırrını eğitmeni açıkladı! Her gün 30 dakika boyunca...

Son birkaç yıldır medyada dolaşan iddialara göre Angelina'nın Gunnar Peterson adında kişisel bir antrenörü var.

Angelina Jolie’nin muhteşem fiziğinin sırrını eğitmeni açıkladı! Her gün 30 dakika boyunca...

Verdiği röportajda Gunnar, Angelina'nın kuvvet antrenmanı ve kardiyoyu içeren yapılandırılmış bir antrenman programına sahip olduğunu belirtti.

Angelina Jolie’nin muhteşem fiziğinin sırrını eğitmeni açıkladı! Her gün 30 dakika boyunca...

Her egzersiz hareketi, 10 ila 15 tekrarlı hareketten oluşan üç set içerir, ancak çeşitlilik, farklı kas gruplarını hedeflemeyi sağlıyor. 30 dakika kadar yaptığı bu egzersiz ile fiziğini sürekli canlı tutan Jolie, 50'li yaşlarda da gençliğini korumaya devam ediyor.

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