“Bebek maması” yemekten sadece “sıvı” beslenmeye: İşte ünlülerin uyguladığı akıl almaz diyetler

Diyet yapma sürecinde olması gereken, herkes için sağlıklı bir kilo aralığını korumak olsa da dünyaca ünlü yıldızlar için bundan çok daha fazlası haline gelebiliyor. Podyuma çıkmadan önce katı beslenmeyi kesen, günde 400 kaloriden fazla almayan veya sadece elma sirkesi içen ünlüler, beslenme düzenleri ile şaşkınlığa uğratıyor. Birbirinden farklı ve sert bu diyetleri uygulamak, uzun vadede bedeninizde büyük sorunlara neden olabiliyor.

Sürekli sahnelerde olmak, vücut ölçüleriniz nedeniyle baskıya uğramaya da neden olabiliyor. Ünlü modellerden büyük yıldız oyunculara kadar birçok isim, belirli bir kilo aralığında kalabilmek için günlük hayatta oldukça zararlı diyet yöntemleri deneyebiliyor. Özellikle film projeleri için verilmek zorunda kalınan kilolar, kısa sürede etkisini göstermesi için büyük bir açlıkla mücadele içerisinde bırakabiliyor. İşte ünlülerin bedenlerini hep ince göstermek için uyguladığı o diyetler...

NATALIE PORTMAN "Black Swan" filmi için 44 kiloya kadar düşmek zorunda kalan Natalie Portman, oldukça sert bir diyet uyguladı ve kısa sürede zayıfladı. Peki bu diyetin sırrı neydi? Bu süre boyunca vegan diyet uygulayan güzel oyuncu; tüm hayvansal ürünlerden uzak dururken aynı zamanda günde 1200 kaloriden fazla almamaya dikkat ediyordu. Üstelik yoğun bir fitness programının yanı sıra yarım greyfurt, havuç ve bir avuç bademden ibaret günlük programlar da oluşturuyordu.

REESE WHITERSPOON "Bebek maması" diyeti ile zayıflayan ünlü yıldız, fitness eğitmenin düzenlediği bu program ile kısa sürede kilo verdi. Özellikle doğumdan sonra aldığı kiloları vermek için büyük bir çaba içerisine giren Whiterspoon, tüm gün 14 porsiyon olacak şekilde sebze ağırlıklı bebek maması tüketti. Bu yeme düzeninde sağlıklı bir akşam yemeği tüketmek de listesinde yer alıyordu.

ANNE HATHAWAY Sefiller filmi için 3 haftada 8 kilo vermek zorunda kalan Anne Hathaway, günde sadece 500 kalori tüketmek zorunda kaldığı sert bir diyet uyguladı. Yalnızca yulaf ezmesi, turp ve humustan oluşan bu diyet sırasında ünlü yıldız, istediği sonuca ulaşsa da bedenini oldukça zorlu bir yolculuğa soktuğunu da inkar etmiyor.