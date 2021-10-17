Bu yiyeceklere dikkat! Yanlışlıkla yediğinizde tek seferde zehirliyor

Şunu hayal edin: Sonunda en sevdiğiniz sandviçten ilk ısırığı aldınız ve ekmeğin küfle kaplandığını fark ettiniz! Bu muhtemelen bir veya iki kez başınıza geldi ve muhtemelen olası sonuçlardan endişe ettiniz. Fakat aslında, vücudun buna tepki vermesinin birkaç farklı yolu bulunuyor.

Küfün yiyecekler üzerindeki olumsuz etkileri hakkında birçok ayrıntı mevcut. Bu noktalara dikkat ederek, endişe uyandıracak küf etkilerinden kaçınabilirsiniz. İşte küf sonucunda bedeninizde oluşabilecek yan etkiler...

Bazı küfler karaciğerinize zarar verebilir. Küf üzerinde bulunabilen toksik kimyasallar bulunur ve bunlar karaciğer hasarı, kusma, mide bulantısı ve ishal gibi ciddi sağlık sorunlarına neden olabilir. Yine de bu, bağışıklık sisteminiz veya yaşınız gibi birkaç faktöre bağlıdır. En yaygın ve en toksik olanlardan biri, kansere bile neden olabilen aflatoksin olarak bilinir.

Neyse ki, tüm küflü yiyecekler bu kimyasalı üretmez. Fakat yer fıstığı ve tarla mısırını tüketirken dikkat etmek önemli.

Küfün içindeki bakteriler gıda zehirlenmesi semptomlarını tetikleyebilir. Küf kendi başına o kadar tehlikeli değildir ve gerçekten hastalanma şansınız düşüktür. Ancak sizi hasta eden şey, onunla birlikte gelişebilen bakterilerdir . Bu durumda kusma, ishal ve mide bulantısı gibi belirtiler yaşayabilirsiniz. Ağırlıkları bakteri türüne ve yediğiniz yiyecek miktarına bağlı olacaktır.