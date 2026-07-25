Enerji çöküşlerine ve inatçı kilolara son! Metabolizmayı ateşleyen 10 yiyecek

Zayıflama sadece terazideki azalan rakam değildir. Özellikle yiyemedikçe çok kısıtlı kalorili tüketimi başlayınca yetersiz protein alımına bağlı kas kaybı belirginleşir, ödem artar ve dirençli bir metabolizma oluşur. Bu sebeple benim kilo verme programlarımda sonuçlandırdığım gibi sadece yağ kaybederek kasları koruyarak zayıflama çok önemlidir. Mide ameliyatları, iğne ve dengesiz diyet uygulamaları her şekilde kas kaybı baskın zayıflamaya neden olur, bilimsel olarak da net bir bilgidir.

