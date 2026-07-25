Roza
Galeri
Roza Diyet
Enerji çöküşlerine ve inatçı kilolara son! Metabolizmayı ateşleyen 10 yiyecek
Enerji çöküşlerine ve inatçı kilolara son! Metabolizmayı ateşleyen 10 yiyecek
Zayıflarken önemli olan yalnızca kilo vermek değil, kasları koruyarak yağ kaybetmek. Aksi halde metabolizma yavaşlıyor, verilen kilolar ise kısa sürede geri dönebiliyor. Kalıcı zayıflamanın yolu ise dengeli beslenme, düzenli hareket ve sürdürülebilir yaşam alışkanlıklarından geçiyor.
Giriş Tarihi: 25.07.2026 09:01
Güncelleme Tarihi: 25.07.2026 09:04