Göbek yağlarını içten içe eriten süper besin! İnsülin direncine karşı doğal reçete

Bu çalışmanın en önemli yanı 21 yıl takipli 1173 katılımcının sonuçlarının randomize kontrollü olması. Bu çalışmada beslenme, metformin ve plasebo karşılaştırmalı sonuçların açıklanması verileri daha değerli kılıyor. Çalışma bize metforminin değil daha çok yaşam tarzı değişikliklerin 21 yıllık takip sırasında daha düşük bir multimorbidite riski ile ilişkili olduğunu gösteriyor. Yani metformin tek başına beni kurtarır diyabet yapmaz demek yerine metformini kullanırken beslenmede sağlıklı değişimlere öncelik vermek daha önemli değerli okuyucularım. Prediyabetiniz varsa;

