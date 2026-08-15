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Göbek yağlarını içten içe eriten süper besin! İnsülin direncine karşı doğal reçete
Göbek yağlarını içten içe eriten süper besin! İnsülin direncine karşı doğal reçete
Sağlıklı beslenme hastalıklardan korunmak için büyük önem taşıyor. Yapılan araştırmalar, doğru beslenme ve düzenli hareketin diyabet riskinden karın bölgesindeki yağlanmaya, kalp ve damar sağlığından bağırsaklara kadar vücudun pek çok alanında etkili olduğunu gösteriyor. Peki tabağımızda nelere dikkat etmeli, hangi alışkanlıkları değiştirmeliyiz?
Giriş Tarihi: 15.08.2026 09:14
Güncelleme Tarihi: 15.08.2026 09:20