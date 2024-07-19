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Günde 20 bin adım attı! Yaşadığı değişimle sosyal medyada viral oldu: "14 günde incecik bir bel..."
Günde 20 bin adım attı! Yaşadığı değişimle sosyal medyada viral oldu: "14 günde incecik bir bel..."
Bir kadın, 14 gün boyunca günde 20.000 adım atmanın etkisini ortaya koymak için sosyal medyada bir video paylaştı. Kot pantolonuyla gösterdiği görüntüde "nasıl inceldiğini" gösterdiği anlar ise sosyal medyada viral oldu. İşte kadının inanılmaz dönüşümü…
Giriş Tarihi: 19.07.2024 16:27
Güncelleme Tarihi: 19.07.2024 16:38