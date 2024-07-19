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Günde 20 bin adım attı! Yaşadığı değişimle sosyal medyada viral oldu: "14 günde incecik bir bel..."

Bir kadın, 14 gün boyunca günde 20.000 adım atmanın etkisini ortaya koymak için sosyal medyada bir video paylaştı. Kot pantolonuyla gösterdiği görüntüde "nasıl inceldiğini" gösterdiği anlar ise sosyal medyada viral oldu. İşte kadının inanılmaz dönüşümü…

Giriş Tarihi: 19.07.2024 16:27 Güncelleme Tarihi: 19.07.2024 16:38
Günde 20 bin adım attı! Yaşadığı değişimle sosyal medyada viral oldu: 14 günde incecik bir bel...

Yürüyüşün sağlık için ne denli faydalı olduğunu sık sık duymuşuzdur. Peki günde 20 bin adım atmayı denediniz mi?

Günde 20 bin adım attı! Yaşadığı değişimle sosyal medyada viral oldu: 14 günde incecik bir bel...

@jasmineglows4 kullanıcı adıyla TikTok kullanıcısı Jasmine, bu zorluğun üstesinden geldi ve iki hafta boyunca her gün etkileyici bir şekilde 20.000 adım attı.

Günde 20 bin adım attı! Yaşadığı değişimle sosyal medyada viral oldu: 14 günde incecik bir bel...

Bu dönemde vücudunun geçirdiği dönüşümü ise bir videoda paylaştı ve Tiktok'ta adeta viral haline geldi. Videoda Jasmine, pembe bir kısa üst ve kot pantolonla dönerken görülüyor ve her açıdan vücudunu gösterdi.

Günde 20 bin adım attı! Yaşadığı değişimle sosyal medyada viral oldu: 14 günde incecik bir bel...

"14 gün boyunca 20.000 adım yürümenin vücuduma yaptığı şey bu... Öncesi ve sonrası" diyerek paylaştığı video, büyük ilgi çekti.

Günde 20 bin adım attı! Yaşadığı değişimle sosyal medyada viral oldu: 14 günde incecik bir bel...

'Önceki' görüntülerde kot pantolonunun vücuduna tam oturduğu görülüyor, ancak 'sonraki' görüntülerde, kot pantolonun bel lastiğini çekerek ne kadar bollaştığını gösteriyor.

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