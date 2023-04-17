Roza Galeri Roza Diyet Haftada 3 gün yetiyor! Yağı kasa dönüştüren o egzersiz: “Aynı anda tüm kasları çalıştırıyor”

Haftada 3 gün yetiyor! Yağı kasa dönüştüren o egzersiz: “Aynı anda tüm kasları çalıştırıyor”

Vücuttaki kas oranını artırmak, metabolizma hızınızı artırmanı yanı sıra daha sağlıklı bir bedene kavuşmanın da en iyi formüllerinden biridir. Bu noktada tercihlerinizi değerlendirirken nasıl bir süreç izlenmesi gerektiğine dair çeşitli ipuçlarını değerlendirebilirsiniz.

Giriş Tarihi: 17.04.2023 09:34 Güncelleme Tarihi: 17.04.2023 09:37
Haftada 3 gün yetiyor! Yağı kasa dönüştüren o egzersiz: “Aynı anda tüm kasları çalıştırıyor”

Kas yapan egzersiz çeşitleri, vücuttaki kasların güçlenmesini, dayanıklılığını artırmasını ve genel olarak kas kütlesini geliştirmesini hedefleyen çeşitli egzersizler içerebilir. İşte kas yapan egzersizlerden bazı örnekler:

Haftada 3 gün yetiyor! Yağı kasa dönüştüren o egzersiz: “Aynı anda tüm kasları çalıştırıyor”

Ağırlık Kaldırma: Serbest ağırlıklar (dumbbell, barbell gibi) veya makineler kullanarak çeşitli kas gruplarını hedefleyen ağırlık kaldırma egzersizleri yapabilirsiniz. Bench press, squat, deadlift, biceps curl, triceps dip gibi egzersizler, kas kütlesini artırmada etkili olabilir.

Haftada 3 gün yetiyor! Yağı kasa dönüştüren o egzersiz: “Aynı anda tüm kasları çalıştırıyor”

Vücut Ağırlığı Egzersizleri: Kendi vücut ağırlığınızı kullanarak yapılan egzersizler de kas kütlesi ve gücünü artırmak için etkili olabilir. Şınav, mekik, çekme, dip gibi vücut ağırlığı egzersizleri, pek çok kas grubunu hedefler ve herhangi bir spor salonuna ihtiyaç duymadan evde veya açık havada yapılabilir.

Haftada 3 gün yetiyor! Yağı kasa dönüştüren o egzersiz: “Aynı anda tüm kasları çalıştırıyor”

Kardiyo ve Aerobik Egzersizler: Kardiyo ve aerobik egzersizler, kas dayanıklılığını artırmak için de önemlidir. Koşu, yüzme, bisiklet, koşu bandı, eliptik gibi egzersizler, kalp-damar sistemi üzerindeki etkileriyle beraber, bacak kaslarını güçlendirmeye yardımcı olabilir.

Haftada 3 gün yetiyor! Yağı kasa dönüştüren o egzersiz: “Aynı anda tüm kasları çalıştırıyor”

Fonksiyonel Egzersizler: Fonksiyonel egzersizler, günlük yaşam aktivitelerine benzer hareketleri içeren egzersizlerdir ve vücudunuzun genel gücünü artırmaya yardımcı olabilir. Squat, lunges, plank, kettlebell swing gibi egzersizler, birden fazla kas grubunu aynı anda çalıştırarak, genel bir kas dengesi ve gücü sağlamaya yardımcı olabilir.

SON DAKİKA SON DAKİKA