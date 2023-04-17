Haftada 3 gün yetiyor! Yağı kasa dönüştüren o egzersiz: “Aynı anda tüm kasları çalıştırıyor”

Vücut Ağırlığı Egzersizleri: Kendi vücut ağırlığınızı kullanarak yapılan egzersizler de kas kütlesi ve gücünü artırmak için etkili olabilir. Şınav, mekik, çekme, dip gibi vücut ağırlığı egzersizleri, pek çok kas grubunu hedefler ve herhangi bir spor salonuna ihtiyaç duymadan evde veya açık havada yapılabilir.