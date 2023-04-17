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Haftada 3 gün yetiyor! Yağı kasa dönüştüren o egzersiz: “Aynı anda tüm kasları çalıştırıyor”
Haftada 3 gün yetiyor! Yağı kasa dönüştüren o egzersiz: “Aynı anda tüm kasları çalıştırıyor”
Vücuttaki kas oranını artırmak, metabolizma hızınızı artırmanı yanı sıra daha sağlıklı bir bedene kavuşmanın da en iyi formüllerinden biridir. Bu noktada tercihlerinizi değerlendirirken nasıl bir süreç izlenmesi gerektiğine dair çeşitli ipuçlarını değerlendirebilirsiniz.
Giriş Tarihi: 17.04.2023 09:34
Güncelleme Tarihi: 17.04.2023 09:37