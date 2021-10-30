Her gün bir bardak içen doktor yüzü görmüyor! Gerçek C vitamini kaynağı

Kuşburnu, yabani gül bitkisinin çiçeklerinden gelişen bir meyvedir. Rengi turuncudan morumsu siyaha kadar değişir ve genellikle büyüme mevsiminin ikinci yarısında, yaz sonundan sonbahara kadar gelişir.
Bitki çaylarında yaygın bir bileşen olan kuşburnu, toz formlarda da mevcuttur. Kuşburnu, sağlığınız için faydalı olan bir dizi önemli antioksidan (C vitamini, E vitamini, beta-karoten ve likopen) içerir. Alternatif uygulayıcılar ayrıca kuşburnunun çok çeşitli gastrointestinal ve inflamatuar semptomları önleyebileceğine veya tedavi edebileceğine inanmaktadır.
Zi ying jin de denilen kuşburnu, geleneksel Çin tıbbında böbreklerin çalışmasını düzenlemek ve ishali durdurmak için kullanılır.
Kuşburnu Ne İçin Kullanılır?
Alternatif tıpta kuşburnu, aşağıdakiler de dahil olmak üzere çeşitli sağlık sorunları için doğal bir çare olarak lanse edilir:
Ayrıca kuşburnunun bağışıklık sistemini güçlendirdiği, dolaşımı hızlandırdığı, iltihabı azalttığı ve hatta kalp hastalıklarını önlediği iddia ediliyor. Bu iddialardan bazıları araştırmalarla diğerlerinden daha iyi destekleniyor.
Artrit
Bir dizi çalışma, kuşburnunun osteoartrit ("aşınma ve yıpranma artriti") ve romatoid artrit (otoimmün bir artrit şekli) semptomlarının tedavisine yardımcı olabileceğini öne sürdü.