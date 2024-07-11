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Roza Diyet
Hollywood yıldızlarının spor hocası açıkladı! "Vücudunuzu şekillendirmek için günde 5 dakika yeterli: Bunu yaparsanız..."
Hollywood yıldızlarının spor hocası açıkladı! "Vücudunuzu şekillendirmek için günde 5 dakika yeterli: Bunu yaparsanız..."
Hollywood ve model dünyasının antrenörü Senada Greca, hayran kaldığımız yıldızların bedenlerine kavuşmak için yalnızca "5 dakikaya" ihtiyacımız olduğunu anlattı! Yaptığı açıklamayla gündem olan Greca, ardındaki sırrı bir programda açıkladı.
Giriş Tarihi: 11.07.2024 08:47
Güncelleme Tarihi: 11.07.2024 08:49