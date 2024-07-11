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Hollywood yıldızlarının spor hocası açıkladı! "Vücudunuzu şekillendirmek için günde 5 dakika yeterli: Bunu yaparsanız..."

Hollywood ve model dünyasının antrenörü Senada Greca, hayran kaldığımız yıldızların bedenlerine kavuşmak için yalnızca "5 dakikaya" ihtiyacımız olduğunu anlattı! Yaptığı açıklamayla gündem olan Greca, ardındaki sırrı bir programda açıkladı.

Giriş Tarihi: 11.07.2024 08:47 Güncelleme Tarihi: 11.07.2024 08:49
Hollywood yıldızlarının spor hocası açıkladı! Vücudunuzu şekillendirmek için günde 5 dakika yeterli: Bunu yaparsanız...

Miranda Kerr gibi yıldızlarla çalışan kişisel antrenör Greca, Jay Shetty'nin On Purpose podcast'inde yaptığı açılamayla tüm dikkatleri üzerine çekti. Programda, sağlıklı alışkanlıklar edinmenin püf noktalarını paylaştı.

Hollywood yıldızlarının spor hocası açıkladı! Vücudunuzu şekillendirmek için günde 5 dakika yeterli: Bunu yaparsanız...

Aynı zamanda ReRise uygulamasının da kurucusu olan Senada, spora nasıl başlayacakları konusunda kararsız olan kişilere bazı tavsiyelerde bulundu.

Hollywood yıldızlarının spor hocası açıkladı! Vücudunuzu şekillendirmek için günde 5 dakika yeterli: Bunu yaparsanız...

İlk olarak "minik adımlarla başlamaları" gerektiğini söyleye Senada, 20 dakikayla başlamanın ideal olduğunu fakat 5 dakikanın bile başlangıçta büyük bir etki sağlayabileceğini söyledi. Hatta gerekirse ilk günlerde "1 dakika" bile spor yapılabileceğini söylediğinde büyük dikkat çekti.

Hollywood yıldızlarının spor hocası açıkladı! Vücudunuzu şekillendirmek için günde 5 dakika yeterli: Bunu yaparsanız...

Senada Greca, bunun 'her gün' tutarlı bir alışkanlığa sahip olmakla ilgili olduğunu açıkladı.

Hollywood yıldızlarının spor hocası açıkladı! Vücudunuzu şekillendirmek için günde 5 dakika yeterli: Bunu yaparsanız...

Uzman, temel olarak sağlıklı alışkanlıklar geliştirmenin, kendi sağlıklı kararlarınızı vermenizi daha erişilebilir hale getirmekten geçtiğini açıkladı.

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