Roza Galeri Roza Diyet Kanıtlanmış "en hızlı zayıflama yöntemi": Bunu yapanın vücudu heykel gibi biçim alıyor

Kanıtlanmış "en hızlı zayıflama yöntemi": Bunu yapanın vücudu heykel gibi biçim alıyor

Kilo verme süreci; genellikle "az yemek" ile ilişkili olarak algılansa da aslında gerçek bundan daha farklı. En etkili zayıflama yönteminde haftalık 500 gram ile 1 kilo vermek hedefleniyor. Fakat bu durum, metabolizma hızınıza ve vücuttaki yağ oranınıza göre değişkenlik gösterir. İşte kanıtlanmış en iyi beslenme sistemi...

Giriş Tarihi: 05.03.2023 08:57 Güncelleme Tarihi: 05.03.2023 09:04
Kanıtlanmış en hızlı zayıflama yöntemi: Bunu yapanın vücudu heykel gibi biçim alıyor

Tüm diyetler aynı etkiye sahip değildir. Düşük karbonhidratlı diyetler ve tam gıda, düşük kalorili diyetler kilo vermede etkilidir ve diğer diyetlere göre daha kolay uygulanabilir. Sağlıklı beslenme, potansiyel olarak daha düşük karbonhidrat içeren ve aşağıdakileri amaçlayan kilo vermenin bazı yolları şunlardır:

Kanıtlanmış en hızlı zayıflama yöntemi: Bunu yapanın vücudu heykel gibi biçim alıyor

RAFİNE KARBONHİDRATLARI AZALTIN

Hızlı kilo vermenin bir yolu, şekerleri ve nişastaları veya karbonhidratları kesmektir. Bu, düşük karbonhidratlı bir beslenme planıyla veya rafine karbonhidratları azaltıp onları tam tahıllarla değiştirerek olabilir.

Bunu yaptığınızda açlık seviyeniz düşer ve genellikle daha az kalori tüketirsiniz.

Kanıtlanmış en hızlı zayıflama yöntemi: Bunu yapanın vücudu heykel gibi biçim alıyor

Düşük karbonhidratlı bir beslenme planıyla, enerji için karbonhidrat yerine depolanmış yağları kullanacaksınız.

Kanıtlanmış en hızlı zayıflama yöntemi: Bunu yapanın vücudu heykel gibi biçim alıyor

Kalori açığı ile birlikte tam tahıllar gibi daha karmaşık karbonhidratları yemeyi seçerseniz, daha yüksek liflerden faydalanır ve onları daha yavaş sindirirsiniz. 2020'de yapılan bir araştırma, çok düşük karbonhidratlı bir diyetin yaşlı popülasyonlarda kilo vermek için faydalı olduğunu doğruladı.

Kanıtlanmış en hızlı zayıflama yöntemi: Bunu yapanın vücudu heykel gibi biçim alıyor

Araştırmalar ayrıca düşük karbonhidrat diyetinin iştahı azaltabileceğini ve bunun da düşünmeden veya aç hissetmeden daha az kalori tüketmeye yol açabileceğini öne sürüyor. Düşük karbonhidrat diyetinin uzun vadeli etkilerinin hala araştırıldığını unutmayın. Düşük karbonhidratlı diyete uymak da zor olabilir, sağlıklı kiloyu korumada daha az başarıya yol açabilir.

SON DAKİKA SON DAKİKA