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Kanıtlanmış "en hızlı zayıflama yöntemi": Bunu yapanın vücudu heykel gibi biçim alıyor
Kanıtlanmış "en hızlı zayıflama yöntemi": Bunu yapanın vücudu heykel gibi biçim alıyor
Kilo verme süreci; genellikle "az yemek" ile ilişkili olarak algılansa da aslında gerçek bundan daha farklı. En etkili zayıflama yönteminde haftalık 500 gram ile 1 kilo vermek hedefleniyor. Fakat bu durum, metabolizma hızınıza ve vücuttaki yağ oranınıza göre değişkenlik gösterir. İşte kanıtlanmış en iyi beslenme sistemi...
Giriş Tarihi: 05.03.2023 08:57
Güncelleme Tarihi: 05.03.2023 09:04