Kilo vermek hiç bu kadar lezzetli olmadı! İşte diyette yiyebileceğiniz en iyi 10 atıştırmalık

Kilo vermeye yardımcı olması için bir atıştırmalıkta nelere dikkat etmeniz gerektiğini ve akşam atıştırmalıklarının sağlıklı bir diyete nasıl uyum sağlayacağını öğrenmek, sağlıklı beslenmeyi zor bir şey olmaktan çıkarır ve kendinizi suçlu hissetmeden lezzetli öğünleri planlamanızı sağlar.

Öğünler arasında bir şeyler atıştırmak, açlığınızı bastırmaya yardımcı olur, böylece yemek yemek için nihayet oturduğunuzda akşam yemeğinizi tek seferde yiyecek açlık seviyesine ulaşmazsınız. Atıştırmalık, ihtiyacınız olan tüm besin maddelerini almanıza da yardımcı olabilir.

Öte yandan, tüm gün özellikle besin değeri düşük gıdalarla beslenmek çok fazla yemeye neden olabilir. Elinizde sağlıklı seçenekler olduğundan ve sağlıklı beslenmeye hazır olduğunuzdan emin olmak harika bir fikirdir. Bu kilo verme aperatiflerinin çoğu, aynı zamanda hareket halindeyken harika aperatif seçenekleridir.

Atıştırmalık sağlıklı bir diyetin parçası olabilir mi? Tabii ki! Atıştırmalık seçerken protein, yağ ve/veya lif içeren birini seçin. Tüm bu besinlerin sindirimi daha uzun sürer, bu yüzden sizi doldururlar. Atıştırmalıklar da gününüze ekstra besin katmanın harika bir yoludur. Havuç ve humus gibi atıştırmalıkları, badem ezmeli elma veya peynirli tam tahıllı krakerleri düşünün. Ayrıca, kendinizi çok acıktırırsanız, bir sonraki öğününüzde fazla yemek yeme olasılığınız artar. Bu nedenle, cips ve şekerlemeyi "aperatif" yiyecekler olarak düşünme eğiliminde olsak da, aperatifler yemek, aşırı yemenize yardımcı olabilir.

Kilo vermek söz konusu olduğunda, atıştırma için en önemli şeyin kalori olduğunu düşünebilirsiniz. Ancak 200 kalorilik kuruyemiş ve kuru meyve yemeye karşı 100 kalorilik sağlıksız bir atıştırmalık yiyebilir ve hiç doymayabilirsiniz. Bu, kalorilerin hiç önemli olmadığı anlamına gelmez, ancak beslenme sağlayan ve sizi doyuran bir atıştırmalık seçmek de önemlidir. Tüm kilo verme yemek planlarımız günde iki atıştırmalığa izin verir ve 1.500 kalorili yemek planlarında her atıştırma günde yaklaşık 200 kaloridir.