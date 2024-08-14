Meğer ünlüler bu içecekle zayıflıyormuş! 1 haftada 3 kilo verdiriyor...
Su içmek genel sağlığımızı korumada önemli olduğu gibi kilo vermede de en etkili yöntemlerin başında geliyor. Sık sık haberlere konu olan ünlülerin zayıflama sırları da tam bu sırada devreye giriyor. Meğer hızlıca istediği görüntüye kavuşmalarının ardında bu içecek yatıyormuş. Tek yapmanız gereken suya 1 kaşık ekleyip tüketmek. İşte 1 haftada 3 kilo verdiren o tarif...
Giriş Tarihi: 14.08.2024 14:39
Güncelleme Tarihi: 14.08.2024 14:39