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Meğer ünlüler bu içecekle zayıflıyormuş! 1 haftada 3 kilo verdiriyor...

Su içmek genel sağlığımızı korumada önemli olduğu gibi kilo vermede de en etkili yöntemlerin başında geliyor. Sık sık haberlere konu olan ünlülerin zayıflama sırları da tam bu sırada devreye giriyor. Meğer hızlıca istediği görüntüye kavuşmalarının ardında bu içecek yatıyormuş. Tek yapmanız gereken suya 1 kaşık ekleyip tüketmek. İşte 1 haftada 3 kilo verdiren o tarif...

Giriş Tarihi: 14.08.2024 14:39 Güncelleme Tarihi: 14.08.2024 14:39
Meğer ünlüler bu içecekle zayıflıyormuş! 1 haftada 3 kilo verdiriyor...

Son zamanlarda yapılan araştırmalar suyu bu şekilde tüketmenin etkili bir kilo verme şekli olduğunu gösteriyor. Tek yapmanız gereken faydası saymakla bitmeyen tarçını suyunuzun içerisine karıştırmak. Yapılan çalışmalar tarçının termojenezi yani vücudun ısı üretimininin %20'ye kadar arttırdığı ve bu da daha fazla kalori yakmaya yardımcı olduğu budu.

Meğer ünlüler bu içecekle zayıflıyormuş! 1 haftada 3 kilo verdiriyor...

Tarçın ayrıca iştahı ve aşermeyi azalttığı ve sağlıksız gıdaların tüketimini kontrol etmeye yardımcı olduğu bilinmektedir. Son olarak tarçınlı su, yağların ve karbonhidratların sindirimine yardımcı olur ve bu besinlerin vücut yağı olarak depolanmasını engeller. Sağlıklı bir diyet ve egzersizle birleştirildiğinde tarçınlı su kilo vermenin etkili bir yoludur.

Meğer ünlüler bu içecekle zayıflıyormuş! 1 haftada 3 kilo verdiriyor...

TARÇINLI SU NASIL HAZIRLANIR?

Bu içecek için tek ihtiyacınız olan biraz tarçın ve su.

Meğer ünlüler bu içecekle zayıflıyormuş! 1 haftada 3 kilo verdiriyor...

YAPILIŞI

1 litre suyu tencereye alıp içerisine 6 adet çubuk tarçını ekleyip demlenmeye bırakın. Tarçın, aromasını ve rengini suya verdikten sonra tüketebilirsiniz. Dilerseniz içerisine karanfil veya limon da ekleyebilirsiniz. Günde 3 defa içmeniz önerilmektedir.

Meğer ünlüler bu içecekle zayıflıyormuş! 1 haftada 3 kilo verdiriyor...

HER GÜN İÇİN

Tarçınlı su içmek, genel sağlığınızı iyileştirmenin ve aynı zamanda kilo vermenin harika bir yoludur. Günlük rutininize eklemeniz yeterlidir ve nasıl hissettiğinize siz bile şaşıracaksınız. Bu doğal içeceğin ne kadar faydalı olabileceğine inanamayacaksınız. Bu lezzetli içecek sadece kilo vermeye yardımcı olmakla kalmaz, aynı zamanda günlük rutininize eklemeye değecek farklı bir dizi sağlık yararına da sahiptir.

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