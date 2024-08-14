Meğer ünlüler bu içecekle zayıflıyormuş! 1 haftada 3 kilo verdiriyor...

Tarçın ayrıca iştahı ve aşermeyi azalttığı ve sağlıksız gıdaların tüketimini kontrol etmeye yardımcı olduğu bilinmektedir. Son olarak tarçınlı su, yağların ve karbonhidratların sindirimine yardımcı olur ve bu besinlerin vücut yağı olarak depolanmasını engeller. Sağlıklı bir diyet ve egzersizle birleştirildiğinde tarçınlı su kilo vermenin etkili bir yoludur.