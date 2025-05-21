Meğer yıllardır yanlış biliyormuşuz! Ekmeği böyle yemek zayıflatıyor: Tığ gibi gibi incelten o yöntem...

TOKLUK HİSSİ SAĞLAR VE DAHA AZ YEMENİZE YARDIMCI OLUR

Bazı karbonhidratlar, lif içerikleri sayesinde sindirim sisteminde daha uzun süre kalır ve tokluk hissini artırır. Lif, insan vücudu tarafından sindirilemeyen bir karbonhidrattır. 2019 yılında yayımlanan araştırmalar, lif alımının iştahı düzenlediğini ve kilo kaybını desteklediğini ortaya koydu. Böylece, lifli besinler sayesinde açlık krizleri azalır ve daha az kalori almanız mümkün olur.