Roza
Galeri
Roza Diyet
Meğer yıllardır yanlış biliyormuşuz! Ekmeği böyle yemek zayıflatıyor: Tığ gibi gibi incelten o yöntem...
Meğer yıllardır yanlış biliyormuşuz! Ekmeği böyle yemek zayıflatıyor: Tığ gibi gibi incelten o yöntem...
Ekmek kilo aldırıyor mu? Eğer bu soruya "Evet" cevabını verdiyseniz, yanılıyorsunuz! Kilo verme sürecinde ekmekten tamamen uzak durmanız gerektiği fikri, son yıllarda sosyal medyada yaygınlaşan yanlış bilgilerden sadece biri. Ancak uzmanlar, doğru ekmek seçimiyle kilo verme hedeflerinize destek olabileceğinizi söylüyor. Peki, hangi ekmek türü kilo kaybınızı hızlandırabilir? İşte ekmekle kilo vermenin bilinmeyen gerçekleri...
Giriş Tarihi: 21.05.2025 09:36
Güncelleme Tarihi: 21.05.2025 09:37