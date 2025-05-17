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Ne tansiyonunuz kalacak ne diyabetiniz! Uzm. Dyt. Selahattin Dönmez tarifi verdi: "Yağı böyle tüketirseniz..."
Ne tansiyonunuz kalacak ne diyabetiniz! Uzm. Dyt. Selahattin Dönmez tarifi verdi: "Yağı böyle tüketirseniz..."
Hep bahsediyoruz, son yıllarda kanser dahil birçok hastalık neden sık görülüyor diyoruz. Biz nerede yanlış yapıyoruz diye kendimizi değerlendiriyoruz. Ve hep aynı noktaya odaklanıyoruz. Doğal beslendiğimizi düşünüyoruz ama yine de hastalıktan kurtulamıyoruz. Genetik, çevre ve doğanın etkileşimi tüm sağlık ve hastalıkların temelini oluşturduğu gerçeğini göz ardı ediyoruz.
Giriş Tarihi: 17.05.2025 09:29
Güncelleme Tarihi: 17.05.2025 10:01