Roza Galeri Roza Diyet Ne tansiyonunuz kalacak ne diyabetiniz! Uzm. Dyt. Selahattin Dönmez tarifi verdi: "Yağı böyle tüketirseniz..."

Ne tansiyonunuz kalacak ne diyabetiniz! Uzm. Dyt. Selahattin Dönmez tarifi verdi: "Yağı böyle tüketirseniz..."

Hep bahsediyoruz, son yıllarda kanser dahil birçok hastalık neden sık görülüyor diyoruz. Biz nerede yanlış yapıyoruz diye kendimizi değerlendiriyoruz. Ve hep aynı noktaya odaklanıyoruz. Doğal beslendiğimizi düşünüyoruz ama yine de hastalıktan kurtulamıyoruz. Genetik, çevre ve doğanın etkileşimi tüm sağlık ve hastalıkların temelini oluşturduğu gerçeğini göz ardı ediyoruz.

SELAHATTİN DÖNMEZ
SELAHATTİN DÖNMEZ
Giriş Tarihi: 17.05.2025 09:29 Güncelleme Tarihi: 17.05.2025 10:01
Ne tansiyonunuz kalacak ne diyabetiniz! Uzm. Dyt. Selahattin Dönmez tarifi verdi: Yağı böyle tüketirseniz...

Evet, beslenme büyük öneme sahip bir çevresel etmendir. Ve beslenmeyi insan vücut çalışma sistemine göre planlamalıyız. Çünkü insanların şu an içinde bulundukları beslenme ortamının mevcut genetik yapıdan farklı olduğu için bazı hastalıkların sıkça görülmesinde temel etmen olarak karşımıza çıktığını artık çok iyi biliyoruz. Beslenmenin evrimsel yönleri üzerine yapılan çalışmalar, özellikle sağlığımız için gerekli olan temel yağ asitleri alımında ve antioksidan içeriğinde büyük değişiklikler olduğunu göstermektedir.

Ne tansiyonunuz kalacak ne diyabetiniz! Uzm. Dyt. Selahattin Dönmez tarifi verdi: Yağı böyle tüketirseniz...

Sağlıklı yağ asitlerinden ve antioksidandan fakir beslendiğimiz içinde hastalıklara karşı kendimizi koruyamadığımızı söylemek hiçte yanlış olmaz diyebilirim. Buna ek olarak yıllar içinde değişen beslenme davranışlarımızı da şu şekilde sıralayabiliriz.

Ne tansiyonunuz kalacak ne diyabetiniz! Uzm. Dyt. Selahattin Dönmez tarifi verdi: Yağı böyle tüketirseniz...

1. Aktivite yapmayıp daha fazla yiyecek tüketimine bağlı olarak enerji alımımızın enerji harcamamızdan daha fazla olması,

Ne tansiyonunuz kalacak ne diyabetiniz! Uzm. Dyt. Selahattin Dönmez tarifi verdi: Yağı böyle tüketirseniz...

2. Besinlerle doğal olarak sağlıklı yağ asitleri almak yerine endüstriyel doymuş ve trans yağ asitlerinden aşırı beslenmek, omega 6 yağ asitlerinden daha zengin besinleri tüketip omega 3 yağ asitlerinden daha az almaya başlamak,

Ne tansiyonunuz kalacak ne diyabetiniz! Uzm. Dyt. Selahattin Dönmez tarifi verdi: Yağı böyle tüketirseniz...

3.Sağlıklı karbonhidrat içeren besinler yerine rafinasyona uğramış tahılları tercih etmek ve böylece diyet lifinden daha fakir beslenmek,