Roza Galeri Roza Diyet Öldüren akım Mukbang bu kez Türkiye'de can aldı! Ünlü fenomen Efecan Kültür 24 yaşında hayatını kaybetti…

Öldüren akım Mukbang bu kez Türkiye'de can aldı! Ünlü fenomen Efecan Kültür 24 yaşında hayatını kaybetti…

Sosyal medyada paylaştığı yemek videolarıyla tanınan 24 yaşındaki TikTok fenomeni Efecan Kültür, aşırı kilo alımına bağlı sağlık sorunları nedeniyle hayatını kaybetti. Bir süredir hastanede tedavi gören Kültür'ün vefatı, sosyal medyada geniş yankı uyandırdı. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 08.03.2025 08:39 Güncelleme Tarihi: 08.03.2025 09:36
Öldüren akım Mukbang bu kez Türkiye’de can aldı! Ünlü fenomen Efecan Kültür 24 yaşında hayatını kaybetti…

Efecan Kültür, Güney Kore'den dünyaya yayılan ve "Mukbang" olarak bilinen, izleyicilerin karşısında büyük porsiyonlar halinde yemek tüketilen akımla adını duyurmuştu. TikTok'ta 156 bini aşkın takipçisi bulunan Kültür, paylaştığı videolar ve canlı yayınlarla geniş bir kitleye ulaşmıştı.

Öldüren akım Mukbang bu kez Türkiye’de can aldı! Ünlü fenomen Efecan Kültür 24 yaşında hayatını kaybetti…

Aşırı yemek tüketimi nedeniyle aldığı fazla kilolar, genç fenomenin sağlığını olumsuz etkiledi. Zamanla hareket etmekte zorlanan Kültür, yaşadığı sağlık sorunları nedeniyle hastaneye kaldırılmıştı. Doktorların tüm müdahalelerine rağmen, genç fenomen hayatını kaybetti.

Öldüren akım Mukbang bu kez Türkiye’de can aldı! Ünlü fenomen Efecan Kültür 24 yaşında hayatını kaybetti…

MUKBANG AKIMININ TEHLİKESİ

Efecan Kültür'ün ölümü, sosyal medyada hızla yayılan Mukbang akımının olası sağlık risklerini bir kez daha gündeme getirdi. İlk olarak Güney Kore'de popülerleşen bu akım, kısa sürede dünya genelinde büyük ilgi gördü. İnsanların büyük porsiyonlar halinde yemek yiyerek izleyicilere eğlenceli içerikler sunduğu bu format, bazı fenomenlerin aşırı beslenmeye yönelmesine ve ciddi sağlık sorunları yaşamasına neden oluyor.

Öldüren akım Mukbang bu kez Türkiye’de can aldı! Ünlü fenomen Efecan Kültür 24 yaşında hayatını kaybetti…

Geçtiğimiz yıl ise Efecan Kültür gibi Çin'de de 24 yaşında bir yayıncı canlı yayında hayatını kaybetmişti. 24 yaşındaki Çinli yayıncı Pan Xiaoting'in yaşadıklarını değerlendiren uzmanlar; otopsi raporunun dehşet veren sonuçlarını paylaşmıştı. 300 kg'a kadar çıkan Xiaoting'in karın bölgesinin ciddi şekilde deforme olduğu ve midesinin sindirilmemiş yiyeceklerle dolu olduğu ortaya çıkmıştı.

Öldüren akım Mukbang bu kez Türkiye’de can aldı! Ünlü fenomen Efecan Kültür 24 yaşında hayatını kaybetti…

Türkiye'de de birçok sosyal medya kullanıcısı tarafından takip edilen bu akım, özellikle gençler için büyük bir tehlike oluşturuyor.