Öldüren akım Mukbang bu kez Türkiye’de can aldı! Ünlü fenomen Efecan Kültür 24 yaşında hayatını kaybetti…

MUKBANG AKIMININ TEHLİKESİ

Efecan Kültür'ün ölümü, sosyal medyada hızla yayılan Mukbang akımının olası sağlık risklerini bir kez daha gündeme getirdi. İlk olarak Güney Kore'de popülerleşen bu akım, kısa sürede dünya genelinde büyük ilgi gördü. İnsanların büyük porsiyonlar halinde yemek yiyerek izleyicilere eğlenceli içerikler sunduğu bu format, bazı fenomenlerin aşırı beslenmeye yönelmesine ve ciddi sağlık sorunları yaşamasına neden oluyor.