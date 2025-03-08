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Öldüren akım Mukbang bu kez Türkiye'de can aldı! Ünlü fenomen Efecan Kültür 24 yaşında hayatını kaybetti…
Öldüren akım Mukbang bu kez Türkiye'de can aldı! Ünlü fenomen Efecan Kültür 24 yaşında hayatını kaybetti…
Sosyal medyada paylaştığı yemek videolarıyla tanınan 24 yaşındaki TikTok fenomeni Efecan Kültür, aşırı kilo alımına bağlı sağlık sorunları nedeniyle hayatını kaybetti. Bir süredir hastanede tedavi gören Kültür'ün vefatı, sosyal medyada geniş yankı uyandırdı. İşte detaylar...
Giriş Tarihi: 08.03.2025 08:39
Güncelleme Tarihi: 08.03.2025 09:36